video suggerito

Jennifer Lopez e Ben Affleck, le tappe della storia: il primo fidanzamento, il matrimonio e il divorzio Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck mettendo un punto alla favola d’amore che ha appassionato fan da tutto il mondo. Dopo la separazione nel 2004, si erano rincontrati nel 2021 dando vita al ritorno di fiamma più chiacchierato della cronaca rosa e festeggiando le nozze annullate 20 anni prima. La storia dei Bennifer si interrompe senza lieto fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finisce la storia d'amore dei Bennifer. Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio, mettendo un punto alle voci di crisi che li rincorrevano da mesi. Si erano ritrovati dopo circa 20 anni dal loro primo fidanzamento, datato 2002, celebrando le nozze che annullarono alla vigilia della prima rottura, nel 2004. La favola che ha appassionato i più romantici da tutto il mondo è finita, senza un lieto fine.

Il primo fidanzamento di Ben Affleck e Jennifer Lopez nel 2003

L'inizio della favola dei Bennifer ha avuto inizio nel 2002, dopo aver condiviso il set di Amore estremo – Tough Love e di Jersey Girl. Decisero di sposarsi, ma nel 2004, pochi giorni prima di celebrare le nozze, si separarono. Fu la cantante a raccontare i dettagli di quella dolorosa rottura nel documentario The Greatest Love Story Never Told: "Ci lasciammo quattro giorni prima del nostro matrimonio, crollammo per la troppa pressione. Il motivo della nostra rottura fu la massiccia attenzione sulla nostra vita privata. Mi si è spezzato il cuore quando l'ho perso".

Cosa è successo negli anni successivi: i matrimoni e i figli

Dopo la rottura, entrambi voltarono pagina sposando altri partner e diventando genitori. La Lopez nel 2004 si legò a Marc Anthony che sposò nello stesso anno e dal quale ha avuto due gemelli, Emme e Max. Divorziarono nel giugno 2014, dopo 3 anni separati. Ben Affleck, invece, nel 2005 sposò Jennifer Garner, sua collega in Daredevil, dalla cui unione sono nati i tre figli, Fin, Violet Anne e Samuel. L'attore si separò da lei nel 2015 e due anni dopo ufficializzarono il divorzio.

Leggi anche Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita, la cantante ha chiesto il divorzio

Il secondo fidanzamento: i Bennifer di nuovo insieme dopo 20 anni

Dopo 20 anni dal loro primo fidanzamento, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono ritrovati e nel 2021 ripresero a frequentarsi. Un anno dopo annunciarono il fidanzamento: "Siamo più grandi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in luoghi diversi della nostra vita, abbiamo figli ora e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. È un bel risultato che sia successo in questo modo, in questo momento della nostra vita in cui possiamo davvero apprezzarci, celebrarci e rispettarci a vicenda", commentò lei. Nel luglio dello stesso anno, nel 2022, coronarono il loro sogno di sposarsi.

Il matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

JLo e Ben Affleck si sono sposati nel luglio 2022 a Las Vegas. Condivisero con i fan sparsi per il mondo foto e video delle loro nozze rendendoli partecipe della loro felicità ritrovata, insieme. "Volevamo tutti la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio" raccontò lei nella sua newsletter.

Le voci di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Le voci di crisi hanno iniziato a circolare già diversi mesi fa. A giugno Ben Affleck fu avvistato a pranzo con la figlia Violet senza fede al dito mentre lei era in vacanza da sola, in Italia, "per risolvere i problemi coniugali". A luglio circolò la notizia secondo la quale la loro villa a Beverly Hills era stata messa in vendita. Tra i motivi della loro crisi un malcontento dell'attore che non avrebbe condiviso le scelte lavorative della moglie. Secondo PageSix, in più, gli amici più cari della popstar non sarebbero mai andati d'accordo con Affleck: "Nessuno, tranne la madre di Lopez, lo ama, è uno stron*o di tripla A", si leggeva.

Jennifer Lopez chiede il divorzio

La notizia del divorzio è arrivata il 21 agosto dai tabloid americani. A chiedere la separazione definitiva è stata la cantante e attrice che si è rivolta al tribunale di Los Angeles per porre fine al matrimonio. Al momento, nelle carte, non sarebbero indicati dettagli di un accordo prematrimoniale.