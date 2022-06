Chi sono Emme e Maximilian, i figli di Jennifer Lopez e dell’ ex marito Marc Anthony Jennifer Lopez è mamma di due gemelli: Emme Maribel e Maximilian David avuti dal matrimonio con Marc Anthony. Entrambi sono molto legati alla mamma e hanno anche una certa passione per il canto, Emme infatti si anche esibita all’Halftime Show del SuperBowl insieme alla madre.

A cura di Ilaria Costabile

JLo e i figli Maximilian ed Emme

Jennifer Lopez è senza dubbio una delle star più note del mondo, ma oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo è anche mamma di due gemelli di 14 anni, Emme e Maximilian, nati dal matrimonio con Marc Anthony con cui è stata sposata fino al 2014. Come raccontato anche da JLo e come si evince anche da Halftime, il documentario che racconta un periodo della vita della diva su Netflix, entrambi i figli hanno maturato negli anni la passione per il canto, tanto che Emme si è esibita con la madre sul palco del SuperBowl e studiano da anni pianoforte.

Chi è Emme Maribel Anthony, figlia d'arte di Jennifer Lopez e Marc Anthony

JLo e la figlia Emme, fonte Instagram

JLo è molto riservata quando si tratta dei suoi figli che, nonostante siano cresciuti, continua a chiamare con il soprannome di Coconuts. Emme è senza dubbio la più spigliata tra i gemelli, e non ha mai nascosto la sua passione per il canto e nonostante un pop' di timidezza, ha raccontato in passato di aver superato la paura di esibirsi dinanzi ad altre persone. Finiti gli studi, quindi, non è escluso che la teenager possa intraprendere a tutti gli effetti una carriera nel mondo dello spettacolo. Intanto, pur ammirando incondizionatamente la madre, Emme si distingue per la sua personalità molto forte e decisa, determinata anche dal suo modo di mostrarsi, adottando uno stile più sbarazzino che lascia piena libertà al suo modo di esprimersi. Una libertà che ha maturato anche dilettandosi nella scrittura di un libro di racconti-preghiere scritto all'età di 12 anni.

L'esibizione al Superbowl di Jennifer Lopez con la figlia Emme

JLo e la figlia Emme al Super Bowl, febbraio 2020

Tra i momenti più iconici del rapporto madre-figlia, c'è senza dubbio l'esibizione di Emme e JLo all'Halftime Show. Era il febbraio 2020 ed Emme aveva 11 anni e si è esibita durante l’halftime del SuperBowl, la partita evento di football americano, cantando uno dei successi della madre, Let’s Get Loud. Il pubblico dell’Hard Rock Stadium di Miami era in visibilio e un’orgogliosa JLo ha battezzato l’esibizione fasciata con i colori della bandiera americana e di quella portoricana. La performance è stata osannata anche sui social, dove non sono mancati commenti entusiastici dedicati ad entrambe.

Chi è Maximilian David Muñiz, il gemello di Emme Anthony con la passione per il canto

Maximilian, il gemello di Emme, è decisamente meno esuberante di sua sorella come si può notare anche dagli scatti che la madre pubblica su Instagram, che ritraggono alcuni momenti vissuti insieme. Amante del canto è anche appassionato di calcio, che pratica quando e dove può, senza mai abbandonare però le lezioni di pianoforte. Al momento non è ancora chiaro se vorrà intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo come i suoi genitori, ma è ancora molto giovane per pensarci.