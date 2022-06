Le lacrime di Jennifer Lopez agli Mtv Movie Awards: “Tornata grande grazie a Ben Affleck” Jennifer Lopez, 53 anni, ha ricevuto il Generation Award e si è commossa, in lacrime, ringraziando tutti, soprattutto il futuro marito Ben Affleck.

Quanta emozione ieri sera, sul palco degli MTV Movie & TV Awards a Santa Monica, California. Jennifer Lopez, 53 anni, ha ricevuto il Generation Award e si è commossa, in lacrime, ringraziando tutti, soprattutto il futuro marito Ben Affleck, a cui si è rivolto con grande simpatia: "Ben, aspettami per cena, sarò a casa per le 7". Un premio alla sua grande carriera e al futuro ancor più roseo: "È tornata grande anche grazie all'amore di Ben Affleck", scrive la critica; lei sembra effettivamente rinata: "Voglio dire grazie a tutte le persone meravigliose con cui ho avuto la fortuna di lavorare in questi anni. Sei al top solo quando hai al tuo fianco persone che lavorano e ti rendono migliore. In questo, mi sento molto fortunata".

L'umiltà di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha ringraziato tutti, anche quelli che "nel corso degli anni mi hanno spezzato il cuore". È stato importante per lei ogni tipo di esperienza e adesso che è tornata insieme a Ben Affleck, questo premio ha un sapore autentico e tutto tuovo:

Io ringrazio tutte le persone che mi hanno dato gioia e chi mi sta accanto, ma ringrazio anche chi mi ha spezzato il cuore. Ringrazio le persone che mi hanno mentito negli anni. Li ringrazio per la delusione e per il senso di fallimento, sono cose che poi mi hanno insegnato a essere forte. Ringrazio i miei figli, che mi hanno insegnato ad amare. È un onore essere qua, grazie a tutti. E, Ben, aspettami per cena. Sarò a casa per le 7″.

Il matrimonio con Ben Affleck

Come è noto, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di nuovo fidanzati ufficialmente, a 10 anni dalla loro prima separazione poco tempo prima di sposarsi. Questa volta, nulla li allontanerà dal coronamento del loro sogno d'amore, a tutela di tutto anche un contratto prematrimoniale in cui si dice che dovranno fare sesso almeno quattro volte a settimana. La grande attrice sarà impegnata in tre progetti futuri, tutti per il 2023, che la vedono come attrice e produttrice esecutiva: "Atlas", "Shotgun Wedding" e "The Godmother".