Il figlio di Ben Affleck di 10 anni sale su una Lamborghini, fa retromarcia e urta un’auto Il piccolo Samuel si trovava con Ben Affleck e Jennifer Lopez in una concessionaria di Los Angeles che noleggia auto di lusso.

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per Ben Affleck e il figlio Samuel. Il bambino, nato dalla relazione tra l'attore e Jennifer Garner, oggi ha 10 anni e come tutti i ragazzini di quell'età è curioso e irrequieto. In queste ore, è finito nei guai. Come documenta TMZ, dopo essere montato a bordo di una costosissima Lamborghini, Samuel ha messo la retromarcia ed è finito su un'altra auto.

La dinamica del tamponamento

Samuel è il terzogenito di Ben Affleck e Jennifer Garner. È nato nel 2012. In queste ore, il bambino si trovava con Ben Affleck e Jennifer Lopez a Los Angeles presso una concessionaria che si occupa di noleggiare auto di lusso. I tre stavano scegliendo il mezzo più appropriato. L'attenzione dei due artisti è stata catturata da una lussuosa Lamborghini gialla. JLo è salita sul sedile posteriore, probabilmente per testarne la comodità. Ben Affleck ha atteso nei pressi dell'auto, mentre il bambino è salito al posto di guida. Sembra che il motore fosse stato lasciato irresponsabilmente acceso. Il piccolo Samuel ha inserito la retromarcia, poi il botto. Ha urtato un'auto altrettanto lussuosa.

Nessuno si è fatto male e le auto non hanno riportato danni

Nel video, pubblicato da TMZ, si nota il padre che interviene e fa scendere Samuel dall'auto sia perché non si faccia male, che per impedirgli di continuare a urtare l'auto parcheggiata proprio dietro la Lamborghini. Il bambino, pensieroso, è andato a controllare l'entità del danno. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Un portavoce di Ben Affleck ha fatto sapere che non c'è stato alcun danno grave alle auto e, cosa più importante, che tutti stanno bene. Il tabloid americano ha contattato anche la concessionaria che ha fatto sapere che le macchine erano parcheggiate vicine l'una all'altra, ma nonostante il contatto, non ci sarebbero stati danni.