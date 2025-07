video suggerito

Whitney Purvis star di 16 anni e incinta arrestata per omicidio colposo: un mese fa aveva perso il figlio Whitney Purvis, star del reality 16 anni e incinta, è stata arrestata con l'accusa di omicidio colposo e traffico di sostanze stupefacenti. La 33enne un mese fa ha perso il figlio, morto nel sonno all'età di 16 anni.

Whitney Purvis, ex volto del reality 16 anni e incinta è stata arrestata in Georgia con l'accusa di omicidio colposo e traffico di sostanze stupefacenti. Un mese fa la 33enne aveva affrontato il lutto per la scomparsa del figlio Weston, morto nel sonno all'età di 16 anni.

La star di 16 anni e incinta Whitney Purvis accusata di omicidio colposo

Secondo quanto riportato da People e TMZ, Whitney Purvis sarebbe coinvolta nella morte di John Mark Harris, deceduto per overdose da una sostanza chiamata "tranq" (combinazione di Xilazina e Fentanil) ed è stata arrestata il 7 luglio nella Contea di Floyd, in Georgia. Oltre all'accusa di omicidio colposo, Purvis dovrà rispondere anche di possesso con intento di spaccio e uso di dispositivi di comunicazione per commettere reati legati alle droghe. In passato Whitney Purvis aveva avuto già dei problemi con la giustizia: era stata arrestata per aver rubato un test di gravidanza, per aver danneggiato alcuni dispostivi elettronici e per non aver pagato gli assegni di mantenimento.

Il dolore di Whitney Purvis la morte del figlio di 16 anni: "Come si può continuare a vivere?"

Lo scorso 2 giugno Whitney Purvis aveva annunciato su Facebook la morte del figlio Weston, appena 16enne: "Riposa in pace piccolo Weston". Nel post, accompagnato da una foto insieme all'adolescente, l'ex star di 16 anni e incinta scriveva: "Il mio bambino non c'è più e non so cosa fare di me stessa. Era perfetto. Questo è davvero il mio incubo peggiore che si realizza. Come si può continuare a vivere dopo aver perso un figlio?". L'ex volto dello show di MTV aveva aggiunto di essere sotto shock e di non sentirsi in grado di descrivere a parole la sofferenza per la sua perdita: "Ero così orgogliosa del giovane uomo che stavi diventando. Non riesco ad andare avanti senza di te".