Helena Prestes smentisce la gravidanza e rimprovera i fan: “Non andate oltre o vado via per sempre”

Helena Prestes ha smentito la notizia della gravidanza e, infastidita dalle intrusioni nella sua vita privata – giudicate eccessive – ha colto l’occasione per rimproverare apertamente i fan più invadenti. Le voci sulla presunta dolce attesa circolavano da alcuni giorni, alimentate proprio dai follower della modella. A farli insospettire era stato un video in cui il compagno di Helena, Javier Martinez, le accarezzava la pancia e ammiccava alla telecamera: tanto è bastato per scatenare le fantasie dei fan, convinti che ci fosse una gravidanza in corso.

La segnalazione su Javier Martinez: “Ha chiesto ai fan se preferiscono un bambino o una bambina”

A rendere l’indiscrezione ancora più insistente è stata una segnalazione riportata da Deianira Marzano. Secondo quanto raccontato da un utente, Javier avrebbe contribuito ad alimentare le speranze dei fan in un video condiviso sui canali a pagamento di Helena.

“Deia”, recita la segnalazione, “sul canale a pagamento, Javier baciava la pancia di Helena Prestes e le chiedeva: ‘C’è un orsetto o una cavallina?’”. Parole che, se realmente pronunciate dall’ex concorrente del Grande Fratello, avrebbero inevitabilmente fatto sognare i fan della coppia.

La smentita decisa di Helena Prestes

A riportare la realtà dei fatti è stata proprio Helena Prestes, che via Instagram ha chiarito la situazione, lasciando trasparire un certo fastidio: “Allora, io su certi argomenti non scherzo. Infatti non era uno scherzo, stavamo parlando di quello ma non c’è ragazzi. Cavolo, ho lasciato il test lì a Mykonos ed era negativo quindi…”. La modella ha poi invitato i follower a moderare l’entusiasmo e rispettare i suoi spazi:

Comunque si pensa positivo e voglio solo che abbiate un minimo di pazienza. Stiamo un po’ più calmi, eh, altrimenti vado via per sempre. Sapete che ho pensato anche di cancellare tutto, di sparire? Ogni volta penso di andare avanti, di fregarmene e di condividere la mia vita, però poi ogni giorno una cosa nuova. Io sono già drammatica di mio, figurati così…”

Infine, ha voluto rispondere alle accuse di chi ha ipotizzato una strategia per ottenere visibilità: