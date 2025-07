“Helena Prestes è incinta”, il gesto con Javier Martinez che allude a una gravidanza

Due giorni fa Helena Prestes ha compiuto 35 anni e durante i festeggiamenti ha fatto una live su Tik Tok in compagnia del fidanzato Javier Martinez. Insieme hanno chiacchierato con i fan che si sono collegati in diretta e durante la live, la modella si è toccata la pancia prima che il pallavolista chiedesse: "Volete..?". In questo modo è esploso il gossip che vedrebbe l'ex concorrente del Grande Fratello incinta.

Il gossip sulla presunta gravidanza

Sta circolando in queste ore il gossip che vedrebbe Helena Prestes incinta. Deianira Marzano poche ore fa ha condiviso una story nella quale mostra una segnalazione arrivata a lei in privato da una fan degli Heleviers che ha spiegato di aver visto Javier Martinez baciare il pancino della fidanzata prima di chiederle: "C'è un orsetto o una cavallina". Sebbene l'esperta di gossip abbia commentato la presunta notizia sostenendo sia vera, i diretti interessati non si sono espressi al riguardo. Durante la diretta su TikTok, il pallavolista, guardando la telecamera ha chiesto ai fan "Volete…?", mentre la modella si toccava e accarezzava la pancia.

Tra i vari fan della coppia, qualcuno ha condiviso anche l'immagine che ritrae il pallavolista argentino mentre accarezza la pancia della modella. Nessuna conferma, però, è arrivata dai due ex del Grande Fratello nonostante l'argomento sia finito virale sui social, in particolare su X.

La festa di compleanno di Helena Prestes

Helena Prestes ha festeggiato il suo 35esimo compleanno con diversi amici. Prima di interagire con i fan, ha spento le candeline circondata dall'affetto dei suoi cari. Poi su X ha commentato poche ore fa: "Il mio compleanno è stato ieri, e oggi mi porto ancora dentro tutto l'amore che mi avete regalato. Grazie di cuore per ogni messaggio, ogni chiamata, ogni pensiero. Mi avete fatta sentire profondamente amata, accompagnata, e sinceramente commossa. A volte non servono grandi cose, bastano parole sincere, gesti semplici e quella presenza che scalda il cuore. E voi ci siete stati, in tanti modi. Vi ringrazio con tutta me stessa per l'affetto, per la luce che mi avete donato, per aver reso questa giornata speciale, vera, piena. Con gratitudine e tanto, tanto amore".