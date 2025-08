“Il GF spagnolo vuole Helena Prestes, ma lei rifiuterà”, le ultime sul futuro della modella in tv

Dopo il Grande Fratello, reality che l'ha vista tra le protagoniste indiscusse dell'ultima edizione andata in onda, per Helena Prestes potrebbero aprirsi nuove porte, sempre nell'ambito televisivo. La modella e influencer brasiliana sarebbe stata contattata dalla produzione del Gran Hermano, versione spagnola del programma di Canale5. Non è la prima volta che GF e GH si scambiano concorrenti: in passato è capitato con Oriana Marzoli, Luca Onestini, Maica Benedicto. Amedeo Venza, influencer esperto del pettegolezzo online, rivela però che la Prestes potrebbe rinunciare alla proposta.

La proposta dal Gran Hermano per Helena Prestes

Amedeo Venza tra le stories di Instagram ha fatto sapere che Helena Prestes "è stata contattata per il Grande Fratello spagnolo". Il Gran Hermano, in onda su Telecinco, vorrebbe la modella brasiliana tra i concorrenti della prossima edizione, stando a quanto rivela l'influencer del pettegolezzo online. C'è una buona probabilità, però, che la Prestes rinunci alla proposta. Venza scrive che "quasi sicuramente rifiuterà per stare accanto a Javier Martinez", il fidanzato conosciuto proprio nell'ultima edizione del reality che li ha visti protagonisti.

Un mese fa circa circolava su X la notizia che Helena Prestes sarebbe diventata concorrente della nuova edizione di A Fazenda, popolare reality show brasiliano, trasmesso in Brasile, che vede i concorrenti – solitamente VIP – vivere in una fattoria e affrontare sfide quotidiane legate alla vita rurale. La modella brasiliana, però, non ha confermato o smentito nessuna di queste indiscrezioni sul suo futuro in tv.

Dal Grande Fratello al Gran Hermano: gli ex concorrenti volati nel reality spagnolo

Soprattutto nell'ultimo anno, durante la scorsa edizione del Grande Fratello, si è parlato di un "gemellaggio" con il Gran Hermano, in onda su Telecinco, canale gestito da Mediaset Spagna. La scorsa edizione ha visto lo switch per alcune settimane tra i concorrenti italiani e spagnoli, e già in passato era capitato che concorrenti italiani provassero una nuova avventura in Spagna, e viceversa. È capitato con Oriana Marzoli e Luca Onestini, che dopo la loro avventura al GF Vip, approdarono al Gran Hermano. Nella prossima stagione televisiva potrebbe toccare a Helena Prestes.