Helena Prestes sparisce da Instagram e pubblica un avviso: “Ricorrerò alle vie legali”

Il profilo di Helena Prestes non compare più su Instagram. La modella brasiliana, infatti, sembra essersi cancellata dalla nota piattaforma social, probabilmente a seguito dei continui messaggi, spiacevoli, ricevuti sin dalla fine del Grande Fratello, ormai cinque mesi fa. L'ex gieffina, inoltre, ha anche pubblicato su X un post in cui avverte che ci saranno conseguenze per chiunque diffonderà informazioni diffamatorie sul suo conto, decidendo di ricorrere, quindi, a vie legali.

L'avviso di Helena Prestes dopo la cancellazione da Instagram

Se si prova a cercare il profilo di Helena Prestes su Instagram, ci si renderà conto del fatto che comparirà una pagina vuota, ma d'altra parte aveva anche avvisato i suoi fan: "Non andate oltre o vado via per sempre". È ormai qualche mese che Helena Prestes deve fare i conti con la rabbia di alcuni hater che la accusano di essere omofoba. Non sono mancate segnalazioni ai brand con i quali lavora, per danneggiare la sua reputazione, arrivando anche alla possibilità di far rescindere i contratti di collaborazione con i marchi in questione. La modella si è trovata a dover respingere o talvolta rispondere, a offese di ogni tipo, relative al suo aspetto fisico, al suo passato, anche alla sua storia d'amore, tanto è vero che non è risparmiato da questo turbine di odio social, anche Javier Martinez, il fidanzato conosciuto nella casa più spiata d'Italia. Molti degli hater in questione sembra siano di nazionalità americana, non è una novità, dal momento che la modella godeva di una fanbase che superava i confini nazionali, ragion per cui il suo nome è arrivato anche oltre oceano. Su X, quindi, Prestes ha scritto un post nel quale avvisa che ricorrerà al suo avvocato, appositamente americano, qualora dovesse imbattersi in commenti di questo genere: