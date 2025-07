Helena Prestes discute con Javier durante una live social, lui interviene e lei lo zittisce: “Stai zitto”

Helena Prestes ha compiuto 35 anni. La modella ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, lo scorso 16 luglio, ha festeggiato il compleanno insieme al fidanzato Javier Martinez. I due si trovano insieme in vacanza a Mykonos. Nel giorno del suo compleanno, la festeggiata ha poi organizzato una diretta su Instagram, così da salutare le fan che ormai da mesi la seguono e la supportano. Il pallavolista però è intervenuto a sorpresa e ha fatto delle rivelazioni che hanno infastidito Helena, la quale lo ha subito zittito mettendogli la mano davanti alla bocca.

Javier interviene nella live di Helena, lei lo zittisce

Nel giorno del suo compleanno, Helena Prestes ha voluto fare una live su Instagram e chiacchierare con il suo fandom. Le Zelena, così si chiamano unendo il suo nome e quello di Zeudi Di Palma, hanno continuato a sostenere la modella anche nei mesi successivi al GF. Tantissimi i commenti e i messaggi di auguri arrivati durante la diretta social, nella quale a sorpresa è comparso anche il fidanzato Javier Martinez. "Non capisco perché ancora le ‘Zelena'", ha commentato piuttosto infastidito il pallavolista. La modella gli ha allora messo una mano davanti alla bocca e lo ha zittito: "Sei nella mia live, smettila, non fare così. Stai zitto".

Nonostante il gesto di Helena, Javier è intervenuto nuovamente in diretta e ha confessato di aver usato il regalo che è stato fatto alla fidanzata da parte delle fan. "Non parlerò mai di questa cosa e non mi prendo la responsabilità di quello che ha appena detto lui", ha commentato la modella. E ancora, prima di lasciare definitivamente la live, il pallavolista ha concluso con un messaggio per le fan: "Ho solo detto che per me dovreste smettere di esistere, non avete senso“. "Non facciamo discussioni per questa cosa, devo respirare", ha concluso Helena visibilmente infastidita.