video suggerito

Whitney Purvis rompe il silenzio sulla morte del figlio 16enne: “Non riesco a pensare al futuro senza di lui” Whitney Purvis ha rotto il silenzio sulla morte del figlio Weston Gose, avvenuta a 16 anni. La star di 16 anni e incinta ha raccontato: “Non riesco a immaginarmi un futuro. Continuo a pensarci”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Whitney Purvis ha rotto il silenzio sulla morte del figlio Weston Gose. Nella giornata del 2 giugno, l'ex star di 16 anni e incinta aveva annunciato sui social la scomparsa del 16enne, che sarebbe avvenuta nel sonno. "Non riesco a distrarmi, continuo a pensarci", ha raccontato. La famiglia ha chiesto l'autopsia sul corpo dell'adolescente per stabilirne con certezza le cause del decesso.

Le prime parole di Whitney Purvis dopo la morte del figlio

"Quando non piango, fisso il soffitto", ha raccontato Purvis in lacrime a People. Un dolore, quello della morte inaspettata del figlio, che non augura a nessuno e che oggi le rende difficile guardare al futuro: "Non avrei mai voluto passare una cosa del genere. Non pensi mai che possa succedere a te, e ora non riesco nemmeno a immaginare un futuro. Non riesco a immaginare di andare avanti dopo questo". A informarla della notizia della morte del figlio, una telefonata dell'ex compagno: "Quando ho risposto al telefono, l'ho sentito piangere prima ancora che parlasse, e sapevo che sarebbe andata male, e lui me l'ha detto, ed ero sotto shock". E ha poi aggiunto: "Mi ha raccontato tutto quello che sapeva in quel momento, e che mi avrebbe richiamata, e io sono uscita dal parcheggio, sono tornata a casa e ho urlato in macchina, urlato a squarciagola".

La famiglia di Weston Gose ha richiesto l'autopsia

Purvis ha chiesto che venga eseguita un'autopsia sul figlio. Sebbene la famiglia non sappia esattamente cosa abbia causato la morte di Weston, l'ex star di 16 anni e incinta afferma che quando Gosa Sr. ha guardato i filmati delle telecamere di casa sua, ha visto l'adolescente svegliarsi tutta la notte e fare fatica a dormire bene.