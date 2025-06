Lutto per Soleil Sorge, è morta la madre Wendy Kay

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È morta Wendy Kay, la madre di Soleil Sorge. Con un post su Instagram l'ex di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip ha annunciato la scomparsa della mamma. Poi ha chiesto ai fan di rispettare il dolore che sta vivendo. "Tornerò quando sarò pronta" ha scritto tra le stories prima di condividere in un post le foto con la sua amata mamma. Wendy Kay è stata spesso in tv, sia a Verissimo per un'intervista di coppia con la figlia, sia al Grande Fratello Vip per sostenere l'ex concorrente. Nel 2022 Soleil parlò di alcuni problemi di salute della madre che per due volte ha lottato contro un cancro al seno. Nel 2023 a Silvia Toffanin Wendy Kay raccontò che il cancro "era tornato".

L'annuncio della morte di Wendy Kay

Tra le IG story Soleil Sorge ha annunciato la morte della madre. Queste le sue parole:

Con grande dolore nel cuore vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso.

Il messaggio si conclude così: "Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore il memoria. Scusate se non rispondo. Vi ringrazio di cuore per la comprensione e per l'affetto che mi avete sempre dato. Tornerò quando sarò pronta".

In un post, a corredo delle loro foto insieme, Soleil Sorge ha poi scritto: "Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e una vita oltre ogni misura. Il suo amore è l'universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di averti nella loro vita. Che la tua anima possa liberarsi nella grazia eterna, madre".

I problemi di salute di Wendy Kay

Wendy Kay fu ospite di Verissimo insieme alla figlia. Nel 2023 raccontò che dopo aver lottato per due volte contro il cancro al seno, i problemi di salute si erano ripresentati. "Il cancro è tornato. Sono stabile, sembra che io sia al sicuro. Non avevo più niente al seno, ma si era metastatizzato alle ossa del bacino. Quando me l'hanno detto è stato uno shock, soprattutto sentire che era al quarto stadio", le sue parole.