video suggerito

Soleil Sorge dopo la morte della madre Wendy Kay: “Mi commuove l’impatto che ha avuto nella sua vita” Soleil Sorge torna sui social per ringraziare tutte le persone che le hanno mostrato la loro vicinanza dopo la morte di sua madre Wendy Kay. Con una IG story ha commentato: “La conferma del grande impatto che ha avuto mia madre nel corso della sua vita mi commuove”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'annuncio della morte di sua madre, Soleil Sorge è tornata a parlare sui social per ringraziare tutte le persone che con messaggi pubblici e privati le hanno mostrato la loro vicinanza. Wendy Kay, conosciuta dal pubblico televisivo come madre dell'ex gieffina Vip ed ex concorrente di Pechino Express, reality a cui partecipò nel 2020, è morta a 59 anni. Nel 2023 raccontò a Verissimo che il cancro "era tornato", oggi lascia un profondo vuoto nella vita della figlia e di tutti coloro che la conoscevano. Soleil Sorge con una story pubblicata poco fa ha scritto: "Il vostro amore mi inonda".

Le parole di Soleil Sorge

"Scusate se non rispondo a molti su Whatsapp ma ho accidentalmente cancellato tutte le chat nella confusione. Se mi avete scritto qualcosa di importante dopo il 5 giugno, riscrivetemi": così comincia il messaggio social di Soleil Sorge, pubblicato dopo l'annuncio della morte della madre. L'ex di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip ha così continuato:

Vi ringrazio tutti dal profondo del mio cuore per l'immenso supporto e le dolci parole che mi state scrivendo. La conferma del grande impatto che ha avuto mia madre nel corso della sua vita mi commuove e il vostro amore mi inonda. Vi abbraccio forte.

I messaggi di vicinanza per Soleil Sorge dai Vip

Sono tante le persone che in queste ore hanno dedicato un pensiero social a Soleil Sorge per la scomparsa della madre. Tra i commenti al post condiviso nelle prime ore del pomeriggio ci sono quelli di Elettra Lamborghini che ha scritto "Mi dispiace tanto, ti abbraccio forte", poi ancora Sabrina Salerno, Valentina Barbieri, Alberto De Pisis che ha commentato: "Una grande donna che porterò nel cuore per sempre". Sofia Giaele De Donà, Adriana Volpe, Aras Barbieri, e poi ancora Megghi Galo, Costanza Caracciolo: tutti i volti televisivi hanno espresso la loro vicinanza all'ex gieffina. Anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha omaggiato Wendy Kay: "Cara Soleil, comprendo vastità del tuo dolore. In questo momento di dolore, ti mando un abbraccio sincero. Il legame con una madre è eterno, e il suo amore continuerà a guidarti. Devi essere fiera di te perché le sei stata molto vicina e l’hai trattata bene. Spero che Dio ti dia forza e coraggio per superare questo lutto e Che i ricordi più belli siano una luce nel tuo cuore. Lei non c’è fisicamente ma la sua anima ti sarà sempre vicino e ti proteggerà. Ti sto vicino con mio mio pensiero, cuore ed affetto. Fariba".