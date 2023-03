Soleil Sorge svela la verità su Carlo Domingo, Wendy parla del cancro: “Uno shock che sia tornato” Soleil Sorge e la madre Wendy si sono raccontate nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 4 marzo, spaziando dall’amore alla malattia.

A cura di Daniela Seclì

Soleil Sorge e la madre Wendy sono state ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 4 marzo. Le due donne sono profondamente legate. Wendy si divide tra Los Angeles, dove si prende cura di sua madre e l'Italia, dove vive la figlia Soleil. Da anni, Wendy lotta contro problemi di salute: "Adesso, quando pensavamo che fosse risolto, il cancro è tornato. Grazie alla medicina e ai suoi passi avanti, sono stabile adesso e sembra che io sia al sicuro".

La lotta contro il cancro della madre di Soleil

Wendy ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2007, poi è tornato nel 2012 e di recente la malattia ha attaccato le ossa del bacino. La donna ha rimarcato l'importanza di controlli continui e accurati: "Bisogna fare più controlli di quanto uno pensi. Il seno, lo stavo controllando da anni, però c'era bisogno di controllare tutto il corpo. Non avevo più niente al seno adesso, però si era metastatizzato alle ossa del bacino. Quando me lo hanno detto è stato uno shock, soprattutto sentire che era al quarto stadio. Una volta voleva dire morte sicura. Tramite una terapia, lo hanno stabilizzato". Soleil Sorge, allora, ha parlato di come da piccola vivesse la malattia della madre con grande timore, oggi è diverso:

La prima e la seconda volta in cui lei ha affrontato il cancro al seno purtroppo ero molto piccola e credo che sia stato uno dei miei incubi più grandi, la possibilità di poter perdere qualcuno di caro. Anche solo parlarne mi spaventava. Quindi nelle prime due volte ho fatto tanta fatica a starle accanto. Ciò che mi sta dando la forza di affrontare questa ennesima botta è la positività e la forza che trovo nel sapere che sono abbastanza grande per poterla aiutare, stare vicino e dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori.

Poi, le ha confidato ciò che raramente o mai ha avuto il coraggio di dirle: "Sei il mio primo idolo, da sempre e per sempre. Sei il mio più grande esempio di donna. Non ti ho mai detto che, in realtà, le tue punizioni nell'adolescenza sono state utili. Severa ma giusta".

Soleil Sorge parla del suo rapporto con Carlo Domingo

Silvia Toffanin ha voluto approfondire la vita sentimentale delle sue ospiti. Wendy ha chiarito di essere single e ha ironizzato: "Sono venuta proprio per dirti cosa sto cercando in un fidanzato. Sono single da un po' di anni. L'ultimo mio rapporto è durato dieci anni, purtroppo non tutto può vivere per sempre. Avanti il prossimo". Soleil Sorge, invece, ha commentato le recenti indiscrezioni secondo le quali sarebbe finita tra lei e Carlo Domingo: