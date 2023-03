Soleil Sorge torna single, sarebbe finita la storia d’amore con Carlo Domingo Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip, Soleil Sorge sarebbe tornata single. La storia con l’imprenditore Carlo Domingo, al suo fianco dai tempi del GF Vip, sarebbe quindi arrivata al capolinea.

A cura di Elisabetta Murina

Soleil Sorge è tornata single. A rivelare l'indiscrezione il settimanale Chi (nel numero del 1 marzo), secondo il quale la sua storia d'amore con l'imprenditore Carlo Domingo sarebbe arrivata al capolinea dopo diversi tentativi di riconciliazione.

Soleil e Carlo Domingo si sono lasciati

Stando a quanto si legge nella rubrica "Chicche di Gossip", l'ex gieffina e showgirl non sarebbe più sentimentalmente impegnata. La sua storia con l‘imprenditore Carlo Domingo sarebbe quindi arrivata al capolinea. Nessuna rivelazione da parte della diretta interessata, ma in realtà non sorprende che per il momento non ci sia stata una comunicazione sui social.

Fin dall'epoca della sua partecipazione al GF Vip, infatti, Soleil aveva cercato di mantenere una certa riservatezza sul rapporto con il fidanzato, con cui era stata paparazzata in poche occasioni, preferendo non sbilanciarsi e non apparire troppo. Ora però pare sia un capitolo chiuso, nonostante i vari tentativi di recupero. "Soleil sempre corteggiata, adesso balla da sola", fa sapere il settimanale, specificando che al momento non ci sarebbe nessun altro uomo a farle battere il cuore.

La storia tra Soleil e Carlo Domingo

Nonostante sia un personaggio pubblico, Soleil ha sempre cercato di mantenere la sua storia con Carlo Domingo lontana dai riflettori dal mondo dello spettacolo. L'uomo è un imprenditore siciliano e lavorerebbe per l'agenzia di comunicazione di famiglia, Nel corso della sua partecipazione al GF Vip, Soleil ha sempre fatto sapere di sentire qualcuno al suo fianco, pur senza voler scendere nei dettagli. Poi, nei mesi successivi, sono stati diversi gli avvistamenti con l'uomo, prima a Venziia e poi durante una vacanza al mare. "In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia", aveva ammesso nel corso di un'intervista a Fanpage.it.