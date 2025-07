Soleil Sorge torna a raccontarsi sui social dopo la morte della mamma, le foto del 31esimo compleanno

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Soleil Sorge è tornata a raccontarsi sui social dopo un periodo di assenza. L'influencer aveva deciso di prendersi una pausa in seguito alla morte della madre Wendy Kay, annunciata lo scorso 15 giugno. Un dolore profondo per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha voluto iniziare a elaborare il lutto prima di tornare a mostrare la sua vita con regolarità. E, per farlo, ha scelto un giorno speciale: il suo 31esimo compleanno, il primo dopo la scomparsa della madre.

Soleil Sorge festeggia 31anni, il primo compleanno dopo la morte della mamma

"Tornerò quando sono pronta", aveva detto Soleil Sorge su Instagram lo scorso 15 giugno, dopo aver annunciato la morte della mamma Wendy. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto prendersi del tempo per sé stessa e per elaborare la perdita di una delle persone più importanti della sua vita, come più volte aveva rivelato. La donna era spesso apparsa in tv insieme alla figlia e, nel 2023, nel salotto di Verissimo aveva raccontato a Silvia Toffanin che il suo "cancro era tornato".

Solei ha condiviso Instagram alcuni scatti che la mostrano in vacanza a Ibiza con le amiche, scrivendo: "Per il cuore". Un viaggio, quindi, che sembra aver fatto insieme alle persone a cui vuole bene per affrontare un momento di difficoltà personale. E la data scelta per la partenza non è casuale: oggi, 5 luglio, compie 31 anni. Si tratta per lei del primo compleanno dopo la perdita della madre, che ha scelto di festeggiare lontano da casa con gli amici e gli affetti più cari.

"Ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi"

Era stata Solile Sorge, lo scorso 15 giugno, a rendere pubblica la notizia della morte della madre. Prima aveva pubblicato una storia su Instagram e poi un post con alcune loro foto insieme, scrivendo: "Con grande dolore nel cuore vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso". A legarle un rapporto di profondo amore, che le ha viste una al fianco dell'altra nei momenti di difficoltà come la malattia ma anche in quelli spensierati, come l'avventura a Pechino Express che hanno affrontato insieme. Nel 2023, a Verissimo, Wendy Kay aveva raccontato che "il cancro era tornato", pur essendo apparentemente stabile.