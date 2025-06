Soleil Sorge e l’ultima apparizione con sua madre in tv, le parole sulla malattia di Wendy Kay

video suggerito

Wendy Kay, madre di Soleil Sorge divenuta nota al pubblico televisivo con l'avventura a Pechino Express nel 2020 insieme alla figlia, è morta a 59 anni. La notizia è arrivata oggi tramite l'ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip che, attraverso Instagram, ha omaggiato la sua mamma chiedendo ai fan privacy e di rispettare il suo forte dolore. Wendy Kay nel 2007 scoprì di avere un cancro al seno: lo raccontò Soleil Sorge, nel 2022, in un'intervista a Fanpage.it. Madre e figlia, poi, si resero protagoniste di un'intensa intervista a Verissimo nel 2023: in quella loro ultima apparizione in tv insieme raccontarono che la malattia era tornata.

Il racconto di Wendy Kay sulla malattia

Prima nel 2007, poi nel 2012, Wendy Kay lottò contro un cancro al seno. In una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, nel 2023, la donna, nata negli Stati Uniti, raccontò che il cancro era "tornato". "Adesso, quando pensavamo che fosse risolto, il cancro è tornato. Grazie alla medicina e ai suoi passi avanti, sono stabile adesso e sembra che io sia al sicuro", disse. Spiegò che "si era metastatizzato alle ossa del bacino", poi ancora: "Quando me lo hanno detto è stato uno shock, soprattutto sentire che era al quarto stadio. Una volta voleva dire morte sicura. Tramite una terapia, lo hanno stabilizzato. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia".

Nel corso dell'intervista Soleil Sorge raccontò che, la prima volta che alla madre fu diagnosticata la malattia, fu "uno dei miei incubi più grandi". Così continuò: "Anche solo parlarne mi spaventava. Quindi nelle prime due volte ho fatto tanta fatica a starle accanto. Ciò che mi sta dando la forza di affrontare questa ennesima botta è la positività e la forza che trovo nel sapere che sono abbastanza grande per poterla aiutare, stare vicino e dare il giusto valore al tempo che si ha con i propri genitori".

L'annuncio della morte: "Lascia un grande vuoto"

Su Instagram questo pomeriggio di domenica 15 giugno Soleil Sorge ha annunciato la morte della madre. Prima con una story, poi con un post carosello con le foto insieme a lei, l'ha omaggiata. Queste le sue parole:

Con grande dolore nel cuore vi comunico che la mia amata mamma, l'anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell'eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso.