Soleil Sorge si commuove parlando di sua madre Wendy Kay: “Ha avuto per due volte il cancro al seno” Intervistata da Fanpage.it, Soleil Sorge ha parlato della sua carriera, del desiderio di diventare mamma e dell’esigenza di mantenere privata la relazione con Carlo Domingo, di cui è molto innamorata. Poi, si è commossa parlando della battaglia della madre contro un cancro al seno.

A cura di Daniela Seclì

Soleil Sorge si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it. Attualmente in libreria con Il Manuale della Stronza, l'influencer e conduttrice di GF Vip Party ha parlato della sua carriera, della vita privata e dell'amore che prova per la madre Wendy, che purtroppo sta lottando contro un cancro al seno.

Soleil Sorge e la battaglia della madre Wendy Kay

La persona che Soleil Sorge ritiene la più importante della sua vita è la madre Wendy Kay. Di lei ha detto: "È la mia migliore amica, è colei che mi ha insegnato la forza, l'amore, la spiritualità, è tutto per me. È l'amore della mia vita. Una mamma grandiosa, non potevo chiederne una migliore. Dopo un distacco adolescenziale, ho realizzato quanto è importante la presenza dei genitori e quanto ne volessi sempre di più, perché non si sa mai quando si può perdere. Questo è molto brutto". Poi, si è commossa parlando della lotta della madre contro il cancro al seno:

Nel caso di mia madre, noi siamo stati messi alla prova più volte dalla vita perché ha avuto per ben due volte il cancro al seno. E quando parlo di forza, parlo anche della tenacia con cui l'ho vista affrontare questa malattia e sconfiggerla senza esitare un momento. Ok, la lacrimuccia è scesa.

Soleil ha avuto parole bellissime anche per suo padre: "Nei primi anni della mia vita, non pensavo potessimo andare così d'accordo perché abbiamo due caratteri molto diversi. Oggi è uno dei miei migliori amici. Non vedo l'ora di chiamarlo per raccontargli le cose, lo consulto su ogni mia scelta, cerco di passare più tempo possibile con lui. È un altro grandissimo amore della mia vita, oltre a mia madre, è colui che mi ha insegnato la passione per il viaggio, i valori familiari, la determinazione, mi ha insegnato che di necessità si fa virtù".

L'amore con Carlo Domingo e il desiderio di diventare madre

Quanto all'amore, Soleil Sorge ha raccontato che dopo avere avuto diverse relazioni mediaticamente esposte, si è resa conto di non volere che il suo privato diventasse oggetto di dibattito. Così, ha deciso di mantenere riservati i suoi affetti, condizione che sta rispettando anche nella relazione con Carlo Domingo, che si guarda bene dal menzionare:

Ho avuto diverse relazioni che sono state mediaticamente discusse, come quella con Jeremias, nata sull'isola, un rapporto meraviglioso dove poi però non ci siamo trovati nella vita di tutti i giorni. Crescendo ho capito che parlare delle mie relazioni, non mi si addice. Ho deciso di mantenere la mia sfera privata tale. Tale è il mio fidanzato attuale, se così si può chiamare, è una persona di cui sono molto innamorata. Ho anche deciso di abbandonare queste etichette, con Alex Belli abbiamo parlato di amore libero. Sono arrivata al punto di non voler più definire l'amore in nessun modo. Preferisco viverlo, sentirlo e basta.

Quindi ha parlato del suo desiderio di avere dei figli, ma non in questo momento perché non potrebbe dare loro tutte le attenzioni che meriterebbero: "Adorerei avere figli, ho sempre voluto essere mamma, ne vorrei cinque. Adesso non mi sposerà più nessuno. La mia vita non mi permette in questo momento di averne. Quando si hanno dei figli, bisogna dedicargli tanto tempo e soprattutto tanta intenzione. Io ho aspettato di crescere e sentirmi realmente una donna. Ho voluto aspettare di sentirmi pronta. Ad oggi penso che potrei esserlo, però purtroppo manca il fattore tempo, la persona e il momento. Non ora, ma in futuro ne vorrò".

La partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip

Infine, Soleil Sorge è tornata a parlare di alcune delle sue esperienze in tv. Ha ricordato la partecipazione a Uomini e Donne, dove fu la scelta di Luca Onestini, ma dopo il programma ebbe anche una relazione con Marco Cartasegna:

Dopo una storia durata due anni, credevo di non trovare più l'amore. Non trovavo più nessuno che mi facesse emozionare. Andai lì titubante di poter trovare l'amore. Ne ho trovati addirittura due. È un programma che mi ha ricordato di lasciarsi sempre sorprendere dal destino. A Uomini e Donne ho ricevuto per la prima volta, la fascia della stron*a televisivamente.

Poi, ha ricordato i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip, come una delle "esperienze più forti fatte nella sua vita": "È stato un viaggio dentro me stessa. Stare chiusa tra quelle mura, con così tante montagne russe giornaliere, puntate strazianti, clip infinite, non sapevi mai quando ci sarebbe stato il prossimo confronto dietro l'angolo, mi ha portato dentro di me, mi ha fatto riflettere e conoscermi meglio. E credo che mi abbia fatto anche conoscere al pubblico, in modo diverso e più profondo. E poi è stato divertentissimo". Quanto all'edizione del reality attualmente in onda ha commentato: