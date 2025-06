video suggerito

Lutto per Michelangelo Tommaso di Un posto al sole, è morta la madre: "Sarà dura senza di te" Michelangelo Tommaso di Un posto al sole dice addio alla sua mamma, Anna, morta ieri. Con un post su Instagram l'attore l'ha omaggiata: "Grazie per tutto l'amore che hai saputo darci, sarà dura senza di te".

A cura di Gaia Martino

Con un post su Instagram, Michelangelo Tommaso, l'attore che interpreta il ruolo di Filippo Sartori nella soap di successo Un posto al sole, ha annunciato la morte di sua madre, Anna. Sui social, a corredo di una foto, l'ha omaggiata con parole d'amore: "Grazie per tutto l'amore che hai saputo darci, sarà dura senza di te".

Le parole di addio di Michelangelo Tommaso per la madre

A corredo di una foto, Michelangelo Tommaso ha omaggiato la madre Anna, morta ieri. Nella didascalia del post Instagram le parole di addio: "Oggi mia madre ha voluto sorprendere tutti ed è volata in Cielo. Qui sulla Terra ci mancherai tantissimo, ma lassù ti accoglieranno con una gioia immensa! Grazie mamma di tutto l’amore che hai saputo dare a tutti noi, sarà dura senza di te! Vola in alto Annina".

Tanti i commenti di vicinanza ricevuti da colleghi e amici. Da Veronica Gentili a Monica Leofreddi, Sara Zanier, Nina Soldano, Flavio Gismondi, Eleonora Di Miele, Claudia Ruffo, tutti si sono stretti attorno al suo dolore.

Il successo di Michelangelo Tommaso con Un posto al sole

Michelangelo Tommaso è un attore italiano, ha recitato in numerose serie televisive e film, ma è conosciuto principalmente per il ruolo di Filippo Sartori in Un posto al sole. In un'intervista a Fanpage.it raccontò che il pubblico è così legato alle vicende della trama perché "non si è mai sentito tradito": "Siamo il romanzo popolare per eccellenza. Siamo i parenti televisivi degli italiani". Filippo Sartori è "il principe, siamo un po' come la famiglia reale", le parole usate per descrivere tutti i personaggi protagonisti della serie. Grazie a UPAS, ha trovato anche l'amore. La moglie, Samanta Piccinetti, l'ha conosciuta sul set: "Ci siamo conosciuti in un momento in cui ero preso da turbolenze sentimentali enormi, lei si era lasciata da poco, quindi aveva un suo lutto da elaborare, eravamo in due momenti di vita complessi. Piano piano ci siamo avvicinati".