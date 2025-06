Lutto per Whitney Purvis, star di 16 anni e incinta: il figlio adolescente è morto nel sonno

video suggerito

Il figlio di Whitney Purvis, nota per la sua partecipazione nella serie tv 16 anni e incinta, è morto all'età di 16 anni. È stata lei ad annunciarlo tramite un post condiviso su Facebook: "Riposa in pace piccolo Weston".

La scomparsa del figlio di Whitney Purvis

Nella foto pubblicata sul suo feed di Facebook Whitney Purvis è sorridete accanto al figlio Weston. A corredo dell'immagine si legge tutto il suo dolore per la scomparsa del ragazzino, che il 2 aprile scorso aveva compiuto sedici anni: "È così difficile scrivere queste parole (…) La vita è così crudele e ingiusta. Non riesco a capire. Oh, il mio bambino non c'è più e non so cosa fare di me stessa. Era perfetto. Questo è davvero il mio incubo peggiore che si realizza. Come si può continuare a vivere dopo aver perso un figlio?". L'ex volto dello show di MTV aggiunge di essere sotto shock e di non sentirsi in grado di descrivere l'enorme sofferenza per la sua perdita: "Ero così orgogliosa del giovane uomo che stavi diventando. Non riesco ad andare avanti senza di te".

Le cause della morte di Weston Gose

Amy Gose, compagna del padre di Weston, in un altro post pubblica su Facebook ha fatto sapere che non sono note le cause della morte del 16enne e che è stata disposta un'autopsia. "Tutto ciò che sappiamo è che ci siamo svegliati intorno alle 7 del mattino e abbiamo cercato di svegliarlo, ma non respirava. Abbiamo tentato la rianimazione cardiopolmonare e chiamato un'ambulanza – si legge nella didascalia – Anche i paramedici hanno provato a rianimarlo e lo hanno portato all'ospedale della contea di Gordon, dove è stato dichiarato morto". L'adolescente era diabietico e aveva diversi problemi di salute. In conclusione, rivolge un pensiero a Weston "brillante, intelligente, divertente e con un enorme potenziale nella vita".