Jonathan Joss è morto a 59 anni in una sparatoria, il marito: “Insulti omofobi contro di noi prima degli spari” Jonathan Joss, 59 anni, è morto domenica sera in una sparatoria. Ha perso la vita sul colpo dopo aver avuto una lite con il vicino. Il marito dell’attore, Tristan Kern de Gonzales, ha raccontato in un post su Facebook cosa ha vissuto insieme a lui prima di perderlo per sempre: “Un uomo si è avvicinato, ha iniziato a urlarci insulti omofobi prima di sparare”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

L'attore e musicista Jonathan Joss è morto dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco domenica sera. Noto per i suoi ruoli in King of the Thill e in Parks and Recreation, ha litigato animatamente con il vicino di casa che lo ha sparato prima di fuggire, fa sapere TMZ. L'attore aveva 59 anni: le indagini sono ancora in corso.

La morte di Jonathan Joss

Jonathan Joss è morto all'età di 59 anni. L'attore e musicista statunitense, scrive TMZ, sarebbe stato sparato dal suo vicino di casa dopo un'accesa lite avvenuta intorno alle 19 di domenica 1 giugno. Gli agenti, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato l'attore gravemente ferito sulla strada, colpito da diversi proiettili: nonostante i tentativi di soccorso, è stato dichiarato morto sul posto. L'aggressore è fuggito in auto dopo la colluttazione, ma poco dopo la sparatoria è stato fermato dagli agenti a un isolato di distanza. Arrestato con l'accusa di omicidio, TMZ fa sapere che nelle ultime ore è stato diffuso il nome. Sigredo Alvarez Ceja è stato arrestato con cauzione fissata a 200mila dollari. A TMZ alcuni testimoni hanno raccontato che le liti tra Jonathan Joss e il vicino erano frequenti: tempo prima la casa dell'attore era andata a fuoco e nell'incendio è morto il suo cane, episodio che lo ha lasciato sotto shock e che lo ha fatto infuriare. Il marito di Joss racconta che il vicino spesso rivolgeva a lui e all'attore insulti omofobi.

La lettera del marito Tristan Kern de Gonzales

Jonathan Joss e il marito Tristan Kern de Gonzales

Jonathan Joss era sposato con Tristan Kern de Gonzales il quale, in una lettera, ha raccontato cosa hanno vissuto negli ultimi mesi e al momento della sparatoria, a cui lui era presente.

Io e mio marito Jonathan Joss siamo stati coinvolti in una sparatoria mentre controllavamo la posta sul luogo della nostra vecchia casa. Quella casa è stata bruciata dopo oltre due anni di minacce da parte di persone della zona che ci dicevano ripetutamente che le avrebbero dato fuoco. Abbiamo segnalato queste minacce alle forze dell'ordine più volte e non è stato fatto nulla. In quel periodo siamo stati molestati da persone che non accettavano la nostra relazione. Gran parte delle molestie erano apertamente omofobe. Quando siamo tornati sul posto per controllare la posta abbiamo visto il cranio di uno dei nostri cani e la pettorina messa in bella vista. Questo ha causato ad entrambi un grave stress emotivo. Abbiamo iniziato a urlare e piangere in risposta al dolore di ciò che abbiamo visto.

L'uomo racconta che durante il loro sfogo, "un uomo si è avvicinato, ha iniziato a urlarci insulti omofobi violenti prima di sparare". "È stato ucciso da qualcuno che non sopportava la vista di due uomini che si amano. Ero con lui quando è morto. Gli ho detto quanto era amato", ha concluso.