La dedica di JLo a Ben Affleck per la Festa del Papà: “Il più amorevole e premuroso che io conosca” JLo ha fatto una dedica speciale al suo Ben Affleck in occasione della Festa del papà che in America si festeggia il 19 giugno: la star ha condiviso un vide per il suo futuro marito con parole dolci.

A cura di Gaia Martino

In Italia si festeggia il 19 marzo, in America la Festa del Papà arriva tre mesi dopo. Ieri, 19 giugno, tutti i papà dei paesi che celebrano la festività nella terza domenica di giugno, hanno festeggiato con le famiglie la loro festa. Non sono mancati gli auguri social, soprattutto da parte dei VIP. Jennifer Lopez in particolare ha dedicato un post sul suo profilo Instagram al suo futuro marito Ben Affleck, papà di Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel nati dal precedente matrimonio con Jennifer Garner. A lui ha dedicato commoventi parole accompagnate da un mini clip con le loro immagini più belle.

Jennifer Lopez celebra papà Ben Affleck

Mentre impazza l'indiscrezione secondo la quale si sarebbero già sposati in gran segreto, Ben Affleck e Jennifer Lopez appaiono sempre più innamorati sui social. La celebre star, protagonista del docu film su Netflix dedicato alla sua vita, Halftime, ha dedicato un post alla sua dolce metà ritrovata per festeggiarlo in occasione della Festa del papà.

Buona festa del papà al papà più premuroso, amorevole, affettuoso, coerente e altruista di sempre. Buona Festa del Papà amore mio.

Le sue parole sono accompagnate da immagini riprese dalla loro vita quotidiana, in auto, poi in casa. Fotografie e video che i fan hanno apprezzato molto.

L'amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez

Ad aprile hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale, arrivato oltre 10 anni dopo la loro separazione che arrivò – nel 2004 – poco prima delle nozze. Ora sono pronti a giurarsi amore eterno, a scrivere nuove pagine di una storia d'amore che ha trovato vita in una "seconda possibilità". Non si conoscono informazioni certe sul loro matrimonio, ma negli ultimi giorni è circolata la notizia che si sarebbero già sposati in gran segreto. Il tutto si sarebbe svolto all'hotel Ritz Carlton sul Lago Oconee in Georgia, che sarebbe stato chiuso a visite e prenotazioni per un importante evento privato. Non è però arrivata alcuna conferma o smentita da parte degli innamorati.