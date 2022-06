Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati? La location segreta del matrimonio Dopo il loro fidanzamento ufficiale, Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero essersi sposati in gran segreto presso l’hotel Ritz-Carlton sul Lago Oconee in Georgia. Scopriamo alcuni dettagli del possibile matrimonio.

A cura di Clara Salzano

Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati. Le numerose immagini di un prezioso anello al dito della pop star avevano confermato da tempo il fidanzamento della famosa coppia, eppure ancora nessuna notizia era trapelata sulla data del matrimonio e la location delle nozze. Dopo un anno dal loro ritorno assieme, pare che l'atteso evento sia già stato celebrato in gran segreto presso l'esclusivo hotel Ritz-Carlton sul Lago Oconee in Georgia. Scopriamo alcuni dettagli del possibile matrimonio.

Il matrimonio segreto di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il matrimonio segreto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Non ci sono ancora conferme riguardo all'avvenuto matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. E sicuramente, se le nozze fossero state celebrate, i partecipanti e gli addetti ai lavori avranno dovuto firmare un accordo di segretezza. Fatto sta che proprio nei giorni scorsi l'elegante tenuta del Ritz-Carlton sul Lago Oconee in Georgia non consentiva prenotazioni facendo presupporre di aver riservato l'albergo per un importante evento.

Il Ritz–Carlton sul Lago Oconee in Georgia

Inoltre alcuni abitanti della zona hanno dichiarato di aver notato un eccezionale movimento intorno alla tenuta e il Ritz-Carlton sul Lago Oconee in Georgia è un hotel famoso per accogliere numerosi matrimoni. Dunque potrebbe essere veritiera la voce per la quale Ben Affleck e Jennifer Lopez siano già marito e moglie.

Uno dei matrimoni celebrati al Ritz–Carlton sul Lago Oconee in Georgia

Quanto costa la location per le nozze segrete

Il Ritz-Carlton sul Lago Oconee in Georgia è un storico albergo cinque stelle posto non lontano da Atlanta, in Georgia. Il resort è conosciuto per i suoi servizi esclusivi ma soprattutto perché immerso in una natura incontaminata, affacciato sul lago Oconee, dove vivere una fuga dalla vita quotidiana.

La natura attorno al Ritz–Carlton sul Lago Oconee in Georgia

L'elegante albergo è dotato di 257 camere e suite, diversi cottage in riva al lago con due e tre camere da letto e una casa indipendente sul lago di 500 metri quadrati. Essendo stato chiuso per alcuni giorni di recente, è probabile che Ben Affleck e Jennifer Lopez abbiano riservato l'intera struttura per il proprio matrimonio in modo da offrire alloggio a tutti i loro invitati. La tariffa per il resort parte da 714 dollari a notte per una camera ma prenotare l'intero Ritz-Carlton sul Lago Oconee sarebbe sicuramente soggetto ad una trattativa riservata.