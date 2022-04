L’anello di fidanzamento di Jennifer Lopez: quanto costa il rarissimo diamante verde Jennifer Lopez ha mostrato ai fan più da vicino l’anello di fidanzamento ricevuto da Ben Affleck e svelato alcuni dettagli, incluso il motivo del colore verde.

A cura di Beatrice Manca

A vent'anni di distanza, Jennifer Lopez ha ricevuto un secondo (strabiliante) anello di fidanzamento da Ben Affleck. Questa volta l'attore ha voluto fare le cose ancora più in grande della prima volta, donando alla futura moglie un anello con una pietra verde, una rarissima varietà di diamante. La popstar ha condiviso nella sua newsletter i dettagli della proposta di matrimonio, avvenuta in una vasca da bagno, e ha mostrato più da vicino il diamante. C'è un preciso motivo se Ben Affleck ha deciso di distaccarsi dalla tradizione e puntare su una pietra verde.

Perché l'anello di fidanzamento di Jennifer Lopez ha un diamante verde

Ben Affleck si è già messo in ginocchio per porre la fatidica, vent'anni fa, ma la coppia ruppe il fidanzamento prima di arrivare all'altare. Questa volta, per non ripetersi, ha scelto un diamante verde, una delle varietà più rare in natura: il colore è dovuto all'esposizione della pietra alle radiazioni nelle viscere della terra. I pochi diamanti verdi che arrivano sul mercato sono in genere molto piccoli, mentre quello regalato da Ben Affleck è di notevoli dimensioni: 8,5 carati. Una scelta che è anche un omaggio al colore preferito di Jennifer Lopez: lei stessa ha confessato nella sua newsletter che il verde è da sempre il suo portafortuna.

le foto condivise da Jennifer Lopez nella sua newsletter

Quanto vale l'anello di fidanzamento di Jennifer Lopez

Un gioiello come quello che indossa ora Jennifer Lopez è unico: il diamante verde taglio smeraldo è montato su una spessa fascia con due diamanti al lato. Sui giornali anglosassoni gli esperti di alta gioielleria stimano il valore tra i 5 e 10 milioni di dollari, l'equivalente di 9 milioni e duecentomila euro circa. Una cifra molto più alta, quindi, dei presunti due milioni e mezzo spesi vent'anni fa per il famoso diamante rosa. In totale Jennifer Lopez ha collezionato sei anelli di fidanzamento, uno più spettacolare dell'altro: speriamo che il verde sia davvero il più fortunato!