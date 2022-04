Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano? Il significato dell’anello con la pietra verde Da giorni si rincorrono le voci su un possibile fidanzamento tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, e ora una foto della popstar con l’anello al dito sembra confermarlo.

La notizia che tutti i fan stavano aspettando è arrivata: Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero essere vicini alle nozze. Da giorni si rincorrono rumors sul fidanzamento ufficiale, e ora la popstar ha comunicato via Instagram che aveva un "enorme annuncio" per i fan, rimandandoli alla sua newsletter destinata alla "cerchia ristretta". La notizia, lanciata da People e E! è stata indirettamente confermata solo dalla sorella Lynda Lopez che ha pubblicato nel suo feed di Instagram una foto di un anello con una pietra verde e il volto della cantante commossa. La domanda che tutti si stanno facendo è: il prezioso gioiello è un vero anello di fidanzamento?

Lynda Lopez mostra l’anello nelle storie di Instagram

Perché Jennifer Lopez mostra un anello verde

Anche se per ora Jennifer Lopez non ha commentato pubblicamente la notizia di un possibile fidanzamento, sappiamo che il verde è un colore speciale per lei. La cantante ha spiegato il motivo in una precedente newsletter, in cui aveva mostrato alcune opere d'arte della sua casa con stampe di uccelli verdi, spiegando: "Dico sempre che il verde è il mio colore fortunato, forse ti ricordi un certo vestito verde…" Il riferimento era al Jungle Dress, l'iconico abito Versace che ha sfoggiato due volte a vent'anni di distanza. "Ho capito che ci sono molti momenti nella mia vita in cui sono successe cose incredibili quando indossavo il verde", ha continuato. Se la pietra fosse un vero anello fidanzamento sarebbe una scelta anticonvenzionale: Ben Affleck avrebbe potuto fare un omaggio unico alla sua fidanzata storica, anche per segnare un netto cambiamento rispetto a vent'anni fa, quando non arrivarono mai all'altare. La pietra potrebbe essere uno smeraldo o un diamante verde, una varietà rarissima e preziosa (il colore è dovuto ad esposizioni radioattive): un modo per rendere l'anello unico e speciale, diverso da tutti gli altri. Per la popstar infatti non è il primo matrimonio, ma è quello che più fa sognare i fan: il ritorno di fiamma con Ben Affleck, a vent'anni di distanza, ha fatto sognare il mondo intero. Non vediamo l'ora di assistere alle nozze!