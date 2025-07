Com’è fatto e quanto costa il primo hotel al mondo arredato completamente con mobili Ikea

Siete alla ricerca di una vacanza unica nel suo genere? Questa volta a essere super Instagrammabili non sono i luoghi iconici e i panorami da sogno, quanto piuttosto l'hotel scelto, il motivo? È il primo al mondo e essere stato arredato completamente con mobili Ikea. Inaugurato a inizio giugno, sembra essere destinato a diventare un vero e proprio cult tra coloro che amano il mondo dell'interior design, soprattutto perché non richiede una spesa eccessiva per un soggiorno di una notte. Ecco, dunque, com'è fatto e quanto costa il primo albergo in cui domina l'arredamento low-cost.

Dove si trova il primo hotel Ikea

A partire da giugno il gruppo di franchising Sarton Canaris ha inaugurato il primo hotel a tema Ikea: si chiama Las Dunas de Santa Catalina Boutique Hotel, è a due stelle e si trova a Gran Canaria, per la precisione a pochi passi dalla spiaggia di Alcaravaneras.

Las Dunas de Santa Catalina Boutique Hotel

Dotato di 27 camere singole, doppie o triple con vista piscina o giardino, ha un ristorante con terrazza dove viene servita la colazione, un solarium e una piscina all'aperto. La sua particolarità, però, sta negli arredi, tutti firmati Ikea. Il logo del brand, però, è stato "cancellato" e, fatta eccezione per i cuscini e i copriletti blu e gialli, non c'è alcun richiamo evidente al brand di interior design low-cost.

Las Dunas de Santa Catalina Boutique Hotel

L'hotel a tema Ikea è low-cost

L'hotel spagnolo è arredato sia all'esterno che all'interno con mobili Ikea in commercio, basta sfogliare il catalogo del brand per ritrovare le librerie, i letti, le poltrone, le scrivanie e addirittura i tappeti. L'unico dettaglio che manca? Le iconiche polpette svedesi vendute da Ikea, che non vengono proposte all'interno della ricca colazione continentale preparata dall'albergo nelle prime ore del mattino.

Las Dunas de Santa Catalina Boutique Hotel

Si parte da poco più di 120 euro per una matrimoniale uso singola, si passa a 174 euro per una doppia con vista piscina e si arriva a poco più di 200 euro per una stanza tripla. Gli ospiti che fino ad ora hanno visitato la struttura ne sono rimasti entusiasti, tanto da avergli fatto guadagnare un punteggio di 9.1 su Booking.