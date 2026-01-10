L’hotel di ghiaccio più a nord del mondo: quanto cosa dormire nelle camere che ogni anno si sciolgono

Non avete paura del freddo e volete organizzare un viaggio invernale memorabile? L’hotel fatto di ghiaccio più a nord del mondo fa al caso vostro: ecco dove si trova e quanto costa.

Avete intenzione di organizzare un viaggio invernale memorabile e unico nel suo genere? Questa location sembra fare al caso vostro: si trova in Norvegia, per la precisione lungo il Circolo Polare Artico ed è l’ideale per coloro che non temono le temperature davvero rigide. Si chiama Sorrisniva Igloo Hotel, si trova sulle rive del fiume Alta e la sua particolarità sta nel fatto che non è realizzato con cemento o mattoni ma con neve e ghiaccio. Non a caso, viene ricostruito ogni anno, trasformandosi in modo drastico a seconda degli artisti che vengono ingaggiati.

L'Igloo-Hotel più a nord del mondo

Il Sorrisniva Igloo Hotel si trova a circa 20 km dal centro di Alta e viene definito l’hotel di ghiaccio più antico della Norvegia, nonché l’albergo-igloo più a nord del mondo. Essendo fatto solo di neve, va ricostruito da zero all’arrivo di ogni inverno: in media si utilizzano 250 tonnellate di ghiaccio e oltre 7.000 metri cubi di neve (tutti raccolti dal lago Sierravann e dal fiume Alta), che ogni anno vanno a ricoprire una superficie di 2.500 metri quadrati.

Sorrisniva Igloo Hotel

All’interno tutto è fatto di ghiaccio, dai letti ai tavoli, fino ad arrivare alle finestre. Le temperature si mantengono tra i -4 e i -7 gradi ma agli ospiti vengono forniti materassini in pelle di renna e sacchi a pelo ultra caldi per non soffrire troppo il freddo. La particolarità? Con l’arrivo della primavera la struttura comincia a sciogliersi, scomparendo del tutto con l'inizio dell'estate.

Sorrisniva Igloo Hotel

Quanto costa dormire nelle camere di ghiaccio

L’hotel di ghiaccio viene dunque ricostruito da 0 ogni anno ma la cosa particolare è che ogni nuova versione è rinnovata al 100%.

Sorrisniva Igloo Hotel

C’è però un dettaglio che rimane sempre identico: ogni camera ha un proprio tema artistico, dunque gli scultori scelti anno dopo anno hanno il compito di realizzare delle opere a tema scolpite nelle pareti, che vengono arricchite da suggestive luci blu (che rendono l’ambiente ancora più magico e “artico”). All’interno della struttura c’è anche una cappella dove si possono celebrare matrimoni e battesimi.

Sorrisniva Igloo Hotel

Come fanno gli ospiti a lavarsi? Un edificio riscaldato adiacente è dotato di docce, spogliatoi, deposito bagagli, sauna e vasche idromassaggio. Quanto costa dormire qui? Una camera matrimoniale viene offerta a poco più di 400 euro a notte: sebbene sia davvero gelida, può diventare il perfetto set per foto super Instagrammabili.