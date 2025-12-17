Quanto costa dormire nel primo hotel al mondo fatto interamente di ghiaccio e dove si trova

Icehotel, Svezia

Nella remota Lapponia svedese, ai confini del Circolo Polare Artico, sorge una delle esperienze alberghiere più singolari al mondo: l’Icehotel di Jukkasjärvi. Non un semplice hotel, ma un monumento temporaneo di ghiaccio e neve che ha trasformato un’idea visionaria in un’attrazione internazionale, dove arte, natura e architettura convivono sotto lo stesso cielo polare. Ogni inverno questa struttura prende forma grazie al lavoro di artisti e artigiani che scolpiscono stanze, suite e spazi comuni in materiali naturali, dando vita a un paesaggio dal design unico e irripetibile.

entrata ice hotel

Com'è fatto il primo hotel di ghiaccio al mondo

L’Icehotel fu il primo hotel al mondo costruito interamente di ghiaccio e neve, nato alla fine degli anni Ottanta nel villaggio di Jukkasjärvi, a circa 200 chilometri a nord della città di Kiruna. La struttura sfrutta ghiaccio proveniente dal vicino fiume Torne e una miscela di neve compatta per creare pareti, corridoi e arredi, compresi letti e sculture. Ogni inverno, quando il clima scende stabilmente sotto lo zero, artisti provenienti da tutto il mondo vengono selezionati per realizzare nuove Art Suites, stanze che sono vere e proprie opere d’arte temporanee, diverse ogni anno.

deluxe suite

Oltre alle camere, l’hotel comprende spazi emblematici come la main hall, la ceremony hall e l’Icebar, dove anche i bicchieri vengono intagliati nel ghiaccio. Durante la stagione invernale la temperatura all’interno rimane costantemente attorno ai -5 °C, rendendo necessario che gli ospiti dormano su letti di ghiaccio dotati di materassi isolanti e sacchi a pelo termici forniti dall’hotel.

icehotel suite

Quanto costa dormire nell’hotel e quali sono le suites

Dormire all’Icehotel è considerato un lusso esperienziale piuttosto che un semplice soggiorno: i prezzi partono generalmente da circa 300 euro a notte per due persone per le camere di ghiaccio più semplici, con inclusi abbigliamento termico e colazione, anche se le tariffe variano in base alla stagione e alla tipologia di camera scelta. Le Art Suites invernali, ciascuna progettata con un concept artistico unico, rappresentano l’offerta più iconica e costosa dell’hotel stagionale.

Una delle suite dell’Icehotel

Parallelamente all’hotel costruito ogni inverno, esiste l’Icehotel 365, una sezione permanente aperta tutto l’anno grazie a un avanzato sistema di raffreddamento: qui gli ospiti possono scegliere tra diverse suite ghiacciate e deluxe, alcune dotate di sauna o vasca privata, con prezzi che possono variare in base ai servizi e alle dimensioni della camera. Oltre alle suite di ghiaccio, l’Icehotel offre anche sistemazioni più calde per chi proprio non riesce a gestire il freddo e anche più tradizionali per chi desidera vivere l’esperienza artica con maggiore comfort.