Il treno notturno con tetto di vetro per ammirare l’aurora boreale: quanto costerà l’esperienza

Andare a caccia dell'aurora boreale è un'esperienza unica, da fare almeno una volta nella vita. Serve spirito di avventura e anche una buona pianificazione, accompagnate da una certa dose di fortuna! Sicuramente esistono luoghi che si prestano particolarmente all'osservazione e anche la scelta del periodo giusto incide nella buona riuscita dell'impresa, quindi prima di partire sarebbe bene considerare questi aspetti e organizzarsi bene. Nel periodo compreso tra l'equinozio d'autunno e quello di primavera (quindi tra settembre e marzo) gli spettacoli sono più frequenti, ma è necessario che il cielo sia limpido, che non ci siano nuvole, che ci sia il buio totale tutt'intorno. Tromsø nella Norvegia settentrionale è considerata la destinazione ideale, ma ci sono anche Akureyri e Ísafjörður in Islanda, Rovaniemi, Saariselkä e Luosto nella Lapponia finlandese, Abisko e Kiruna nella Lapponia svedese.

A proposito di Norvegia, proprio perché tantissimi turisti si recano qui a caccia di aurora boreale il Paese ha incrementato molto il fronte dei trasporti notturni, dalla famosa linea Bergen-Oslo alle escursioni panoramiche della Flåm Railway fino all'esperienza a bordo del Northern Lights Train, il treno che si snoda tra paesaggi incredibili perfetti per chi vuole godersi i panorami e ammirare il famoso fenomeno naturale, attraversando catene montuose, valli e fiordi.

Aurora boreale sul porto di Bergen City, Norvegia

In particolare si sta lavorando al convoglio chiamato Midnight Aurora Route. Il treno durante i picchi di attività geomagnetica consentirà un'osservazione privilegiata dei cieli norvegesi, grazie a una struttura e un design pensati appositamente per tenere lo sguardo all'insù e godersi lo spettacolo. Avrà i vagoni con tetto in vetro e sedili reclinabili per posizionarsi con lo sguardo verso l'alto, così da guardare la volta celeste ma nella massima comodità. L'idea alla base è ridurre al minimo l'illuminazione interna così da eliminare i riflessi sul vetro e far sì che si possa effettivamente preservare la qualità dell’osservazione.

Aurora boreale in Tromso

È un dettaglio che fa la differenza, perché la luce artificiale può fare da barriera rendendo tutto più difficoltoso. Inoltre a bordo ci saranno anche nei computer con cui monitorare l'attività geomagnetica e la copertura nuvolosa esterna, così da essere costantemente aggiornati in tempo reale su ciò che c'è fuori, essenziale per la riuscita. Il treno sarà alimentato prevalentemente da fonti idroelettriche ed eoliche, per ridurre l'impatto ambientale e le emissioni zero e non impattare su un ecosistema già fragile. Ovviamente le carrozze saranno riscaldate e climatizzate.

Il progetto è a cura dell'azienda norvegese Vygruppen, la ferrovia statale norvegese e potrebbe entrare in funzione già quest'anno. Al momento i treni panoramici già esistono e partono dalla stazione ferroviaria di Narvik, per poi attraversare Ofoten, Bjornfjell e Katterat. L'esperienza costa 1.495 corone norvegesi (circa 127 euro) a persona. Il prezzo include il biglietto del treno e degli extra: una guida, bevande calde a bordo da consumare con uno spuntino. Il prezzo potrebbe lievitare per l'esperienza a bordo del treno con tetto di vetro, quando verrà effettivamente messo sulle rotaie. Al momento circolano già delle foto in rete, ma sono rendering o materiale generato artificialmente con IA: non sono immagini vere, il treno ad oggi non esiste ancora, benché sia stato annunciato.