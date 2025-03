La classifica degli hotel a 5 stelle più economici al mondo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Emerald Bay Hotel & Spa di Nha Trang

Avete sempre sognato di organizzare una vacanza in un hotel di lusso ma non potete permettervelo? Niente panico, non serve un conto in banca da capogiro per realizzare il vostro desiderio, esistono alcune strutture a 5 stelle sparse in giro per il mondo che offrono soggiorni da mille e una notte a prezzi stracciati. A rivelarlo è stata una recente ricerca condotta da Which?, che ha individuato gli alberghi da visitare assolutamente quando si vuole vivere un'esperienza da re ma senza superare i 30 euro a notte: ecco la classifica di questi "gioielli nascosti" super economici.

Qual è l'hotel a 5 stelle da 25 euro a notte

La ricerca di Which? ha setacciato gli hotel a 5 stelle di 76 diversi paesi sparsi per il mondo e ha individuato alcune strutture a 5 stelle che si distinguono per il loro rapporto qualità-prezzo. Il più economico ma di lusso è l'Emerald Bay Hotel & Spa di Nha Trang, in Vietnam, dove ci si può godere una vacanza in riva al mare tra suite iper moderne, spiaggia privata e piscine a sfioro a soli 26 euro a notte.

Emerald Bay Hotel & Spa di Nha Trang

La struttura è dotata di servizio concierge, vasche idromassaggio, sauna, palestra e un ristorante sofisticato, insomma, di tutto il necessario per una vacanza da sogno. A seguire c'è l'Angkor Miracle Resort and Spa in Cambogia, un resort immerso nella foresta tropicale da 58 euro a notte, dove poter entrare in contatto con la cultura del paese e con la natura incontaminata circostante.

Angkor Miracle Resort and Spa

L'hotel di lusso più economico d'Europa

Al terzo posto della lista compare il primo nome europeo, il Grand Hotel Continental di Bucarest, che permette di godersi la capitale della Romania da una posizione decisamente privilegiata a poco più di 100 euro a notte.

Grand Hotel Continental di Bucarest

La classifica continua con l'Hotel Riu Plaza Guadalajara in Messico: si trova nella "zona più esclusiva" della città, ha un rooftop bar con vista e un centro benessere privato (prezzo 100 euro a notte).

Hotel Riu Plaza Guadalajara

Chi intende organizzare una vacanza in montagna può puntare sul Suites Plaza Hotel & Wellness Andorra, si trova a 15 minuti dalle piste da sci di Vallnord e ha un meraviglioso centro benessere con saune, piscine coperte e all'aperto, palestra e spa per famiglie. Il suo prezzo? Si parte da circa 127 euro a notte. In quanti correranno a prenotare la loro prossima vacanza in una di queste location?

Suites Plaza Hotel & Wellness Andorra