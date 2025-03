video suggerito

Quali sono i Paesi più economici del mondo in cui viaggiare nel 2025: la classifica Uno studio ha analizzato il budget giornaliero che serve per viaggiare in diversi Paesi. Ecco i più economici dove risparmiare su trasporti, cibo, alloggio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patuxai (Laos)

Chi ama viaggiare e non ha un budget illimitato a disposizione sa quanto sia importante calibrare bene le spese e, dove possibile, risparmiare. Ci sono alcune destinazioni del mondo, anche molto gettonate, dove effettivamente la spesa risulta essere elevata. In altre, invece, si riesce a proteggere il portafogli un po' di più, senza correre il rischio di tornare a casa col conto corrente in rosso. Il sito di comparazione prezzi HelloSafe ha appena condotto uno studio proprio con lo scopo di analizzare 131 destinazione nel mondo, per scoprire quelle che richiedono una spesa minore ai viaggiatori, perché hanno prezzi bassi su tutto ciò che solitamente interessa a un vacanziero. Nello studio sono state prese in esame le spese sostenute dal viaggiatore in loco nel Paese di destinazione, ovvero le spese di alloggio, le spese per il cibo e le spese di trasporto all'interno del Paese stesso (aereo, treno, autobus, altri mezzi pubblici o taxi), le spese per visite e attività turistiche in loco. Al contrario, questo budget non include il costo del trasporto per raggiungere la destinazione.

Dove fare una vacanza low cost nel 2025

Quando si sceglie la destinazione di un viaggio si prendono in esame molti fattori e uno di questi è sicuramente il budget richiesto. Chi ne ha uno basso a disposizione può puntare sul Laos, l'unica nazione senza sbocco sul mare nel sud-est asiatico che si trova tra Myanmar, Cina, Thailandia, Cambogia e Vietnam. Secondo lo studio, la spesa giornaliera qui si aggirerebbe attorno ai 14,60 euro: la più bassa tra tutte le 131 mete analizzate. Al secondo posto si è classificato il Kazakistan e al terzo posto il Ruanda. Sono in classifica anche mete molto gettonate, amatissime dai viaggiatori: c'è per esempio l'Armenia, che è stata nominata ai PATWA Awards la migliore destinazione d'avventura per il 2025. Eppure le destinazioni più costose non sono sempre quelle a cui si pensa di solito.

Spiaggia di Cayo Largo (Cuba)

I Paesi dove la vacanza costa di più

I 15 Paesi dove la vacanza costa di più sono quelli che hanno un settore turistico di qualità particolarmente alta, con strutture ricettive di lusso. Le isole caraibiche occupano le prime posizioni in questa classifica: Barbados (314 euro), Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis seguiti dalle Maldive. È presente un solo Paese europeo con prezzi elevati nella top 15: è la Svizzera (298 euro), al sesto posto. Rimanendo in Europa, sono in lista tra i più costosi anche Francia e Islanda, dove c'è sia un alto costo della vita che una forte domanda turistica, con prezzi più elevati per alloggi e servizi. L'Italia è fuori dalla top 40 europea, chiusa dalla Moldavia con una spesa giornaliera di 33 euro. Dunque quella italiana è inferiore a questa cifra.

Palazzo dei venti a Jaipur (India)

Dove viaggiare nel 2025 per risparmiare

Laos Kazakistan Ruanda Ghana Mongolia Armenia Burkina Faso Georgia Mali Birmania Cuba Moldavia India Malawi Nepal