La classifica dei Paesi più costosi del 2025 (da evitare se si cerca una vacanza low cost) Una ricerca ha calcolato il budget di spesa medio giornaliero di 131 Paesi: ecco quelli in cima alla classifica, dunque i più costosi per una vacanza.

A cura di Giusy Dente

Quando si viaggia, avere ben fisso un budget di spesa a cui attenersi può aiutare a non tornare a casa col conto in rosso e le finanze azzerate! Solitamente in vacanza ci si lascia andare di più, comprensibilmente: si vuole stare liberi, senza pensieri, godersi le tanto agognate vacanze concedendosi dei piccoli "lussi", degli extra. Questi "extra", però, in alcuni Paesi posso costare caro: letteralmente! Ecco perché potrebbe tornare utile questa recente classifica dei Paesi più costosi al mondo in cui viaggiare quest'anno, stilata dal sito di comparazione prezzi HelloSafe, ideale da consultare prima di pianificare il prossimo viaggio.

Dove viaggiare nel 2025

HelloSafe ha valutato la spesa giornaliera media necessaria per viaggiatore in 131 Paesi prendendo in considerazione alloggio, cibo, spese per attività culturali/intrattenimento, trasporti. Questa categoria include unicamente quelli per spostarsi sul territorio di destinazione (aereo, treno, autobus, altri mezzi pubblici o taxi), non quelli per arrivare a destinazione, visto che il costo qui dipende dal punto di partenza. Ha quindi stilato sia la classifica di quelli più economici, dunque convenienti e perfetti per una vacanza low cost, sia di quelli più costosi in cui viaggiare nel 2025.

Questa lista è perfetta se si ha un budget illimitato o comunque più ampio, o semplicemente se per una volta nella vita proprio non si vuole badare a spese viaggiando senza pensieri! In cima alla lista ci sono le Barbados, nei Caraibi orientali. È un vero e proprio paradiso terrestre fatto di lunghe distese di sabbia bianca fiancheggiate da palme, acque cristalline e un sacco di sole. Godersi tutto questo, però, costa caro: secondo HelloSafe sull'isola serve un budget giornaliero medio di circa 316 euro a persona. Le destinazioni caraibiche dominano il podio grazie ai loro alloggi turistici di qualità particolarmente alta, che offrono ogni tipo di servizio e mettono in cliente al primo posto, garantendogli un soggiorno con ogni comfort.

Difatti seguono in classifica Antigua e Barbuda al secondo posto con una spesa media di 297 euro, con Saint Kitts e Nevis al terzo posto con 260 euro. Seguono le Maldive (258 euro) e l'isola di Grenada (249 euro). Il resto dell'elenco include Paesi da tutto il mondo, anche un europeo: è la Svizzera unico in top 15 con un budget giornaliero di 241 euro. Altri Paesi europei si trovano più in basso nell'elenco: l'Italia è il nono Paese più costoso d'Europa in cui viaggiare con un budget di viaggio per un giorno di 153 euro.

Quali sono i 15 Paesi più costosi del 2025

Barbados Antigua e Barbuda Saint Kitts e Nevis Maldive Grenada Svizzera U.S.A. Micronesia Groenlandia Emirati Arabi Uniti Bahamas Oman Sao Tome e Principe Portorico Qatar