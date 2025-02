video suggerito

I viaggi da fare nel 2025: 10 destinazioni di tendenza dall'isola greca alla località sciistica negli Usa Dagli Stati Uniti alla Thailandia, American Express Travel ha stilato un elenco di destinazioni di tendenza da visitare nel 2025: scopriamo quali sono.

A cura di Arianna Colzi

Koh Samui

Per molti gennaio e febbraio sono i mesi ideali per prenotare le vacanze estive: si tratta del periodo in cui è possibile trovare le offerte più convenienti per voli, hotel e traghetti, riuscendo così a risparmiare in vista di uno dei periodi più costosi dell'anno, ovvero luglio e agosto. American Express Travel ha rivelato le principali destinazioni di tendenza per il 2025. L'elenco stilato si basa sia sulle prenotazioni di viaggio fatte dai soci della carta American Express su scala globale, come riporta il Daily Mail, sia su quanto analizzato dai consulenti di viaggio di Amex Travel. L'elenco comprende diverse destinazioni e diversi tipi di viaggio: dall'Australia al Sudafrica, passando per le mete balneari di tendenza, come la Thailandia e la Grecia, ecco alcune idee per i viaggi estivi (e non solo).

I Paesi da visitare nel 2025: dieci idee di viaggio

Tra le mete di tendenza nel 2025 secondo Amex Travel ci sono opportunità e tipologie di viaggio per tutti i gusti e le disponibilità. Partiamo da Brisbane, in Australia, città costiera perfetta per chi vuole visitare il Paese tra visite d'arte e una vita notturna brulicante. Per gli amanti del mare limpido e cristallino poi Amex Travel inserisce nell'elenco Koh Samui, la seconda isola più grande della Thailandia, la quale "offre una combinazione da sogno di natura lussureggiante, spiagge di sabbia bianca e acque turchesi, perfetta per i viaggiatori più attivi o per chi vuole rilassarsi”, si legge sul sito di American Express Travel.

Koh Samui, Thailandia

Sempre rimanendo in tema di paradisi balneari Paros, piccola isola della Grecia, è un vero e proprio sogni a occhi aperti, ideale per tutti coloro che vogliono una fuga rilassante rimanendo in Europa. Rilassante e tranquilla, Paros è l'isola ideale per chi vuole trovare un po' di pace insieme a una scena culturale viva e interessante.

Una delle spiagge di Paros

Tra le altre mete europee, invece, l'elenco inserisce la Francia in particolare la regione della Bretagna, a nord-ovest del Paese. Tra scogliere e colline che si affacciano sull'Oceano Atlantico, la Bretagna è l'ultimo specchio di terra prima del canale della Manica: tra chilometri di sentieri che costeggiano il mare, come il celebre GR34, e spiagge di granito rosa, la Bretagna è una meraviglia da scoprire.

Saint Malo in Bretagna

Uscendo dall'Europa, le destinazioni menzionate sono: Franschhoek, in Sudafrica – "una gemma montuosa nella regione di Cape Winelands" da aggiungere a un safari -, Macau, in Cina, e Nikko, in Giappone. La prima è un piccolo gioiello il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco: a questo si aggiunge la cucina fusion cantonese-portoghese e anche i grandi casinò, motivi per cui viene chiamata la "Las Vegas d'Oriente".

Macao in Cina

Nikko, invece, è un perfetto rifugio in montagna nascosto nel distretto di Tochigi: è un'ottima meta per chi vuole vedere anche la parte più incontaminata del Giappone. Si tratta di un mix tra Kyoto e il Monte Fuji, tra spot suggestivi e sentieri per le escursioni.

Nikko in Giappone

Completano la lista due mete americane: San Paolo, in Brasile, in Sud America e Sun Valley, negli Stati Uniti. La prima è definita dagli esperti di American Express travel come "una città multietnica, nonché una delle grandi destinazioni culturali del Sud America, sede di un ricco patrimonio architettonico e di alcuni dei migliori musei, arte di strada e moda del continente".

San Paolo in Brasile

Infine, Sun Valley, piccola città nello Stato dell'Idaho, è un o dei tanti gioielli poco conosciuti degli Stati Uniti. Progettata da W. Averell Harrman e dal conte Felix Schaffgotsch, la città ospita un comprensorio sciistico molto noto: con i suoi 1500 abitanti, Sun Valley è perfetta per chi ama fare sport all'aria aperta.

Il comprensorio di Sun Valley, Idaho