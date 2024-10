video suggerito

La classifica Lonley Planet delle migliori mete 2025: qual è l’unica città italiana tra le destinazioni top Come ogni anno Lonely Planet ha redatto una lista delle mete da non perdere nell’anno che verrà: all’interno di “Best in travel 2025” troviamo le città, le regioni e le tendenze travel da cui lasciarsi ispirare per organizzare i prossimi viaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come ogni anno Lonely Planet, una delle guide turistiche più rinomate a livello internazionale, ha pubblicato la sua guida Best in Travel 2025. In questo ricchissimo elenco troviamo 30 mete da cui lasciarsi ispirare per i viaggi che faremo o vorremmo fare il prossimo anno. Nella guida, suddivisa tra Paesi, città e regioni top, è presenta soltanto una città italiana ma possiamo trovare tante destinazioni da prendere in considerazione per i prossimi viaggi in programma. Scopriamo quali sono le mete da non perdere.

Quali sono i Paesi da visitare nel 2025

Tante le mete poco battute tra i Paesi da visitare nel 2025 secondo Lonely Planet. Nella top 10 degli Stati da visitare troviamo molte mete in Asia e in Africa. Il Camerun, con la sua brulicante vita notturna e i suoi parchi nazionali da scoprire, è in cima alla lista, seguito dalla Lituania e dalle isole Fiji. Il primo gradino sotto il podio è occupato dal Laos, Paese al confine tra Thailandia e Vietnam, perfetto per una vacanza anche durante il periodo natalizio visto che il momento migliore per visitare il Laos è tra novembre e febbraio. Seguono il Kazakistan, il Paraguay, meta alternativa per chi vuole scoprire l'America del Sud e Trinidad e Tobago. Per tutti coloro che vogliono visitare i Caraibi allontanandosi dalle mete più gettonate, questa isola al largo della costa est dell'America centrale è un gioiello da scoprire. Per chi invece sogna una fuga al caldo lontano dalle isole più affollate, Lonely Planet suggerisce Vanuatu, isola del Pacifico visitabile da aprile a ottobre dove il mare limpido è il vero protagonista. Chiudono la classifica dei primi 10 Paesi da scoprire Slovacchia e Armenia, due mete poco battute per chi vuole visitare l'Europa dell'est e l'Asia.

Le cascate di Ekom-Nkam in Camerun

Le città e le regioni da non perdere

Per chi invece vuole dei suggerimenti su città e regioni da non perdere, per viaggi anche più brevi da fare nel 2025, Lonely Planet ha stilato una lista di 10 posti che rappresentano un mix tra avventure, esperienze uniche e location da sogno. Le 3 città da non perdere il prossimo anno sono: Tolosa, nota anche come Parigi in miniatura, città francese che sta vivendo una grande espansione turistica; Puducherry, in India, ex insediamento coloniale francese fino agli anni Cinquanta, situato nel sudest indiano e Bansko in Bulgaria, nota località sciistica alpina, dove si tengono spesso le gare di Coppa del mondo di sci alpino. Sul podio delle regioni da non perdere troviamo: il South Carolina Lowcountry e la costa della Georgia, negli Stati Uniti, seguita da Terai in Nepal e Chiriquí a Panama.

Leggi anche Vacanza low cost nei Paesi più economici del mondo: dove andare nel 2025 per risparmiare

Pont Saint Pierre a Tolosa

Qual è la città italiana inserita nella classifica

L'unica meta italiana presente nella classifica è Genova. Nella lista delle dieci città da non perdere, il capoluogo ligure è stato scelto per la sua cultura secolare, per il suo fascino di città marittima, per la cucina tradizionale e anche per il suo ruolo di città del futuro, vista la scelta dell'Amministrazione locale di puntare sul trasporto sostenibile.

I 10 Paesi da non perdere

01 – Camerun

02 – Lituania

03 – Fiji

04 – Laos

05 – Kazakistan

06 – Paraguay

07 – Trinidad e Tobago

08 – Vanuatu

09 – Slovacchia

10 – Armenia

Le 10 città da non perdere

01 – Tolosa, Francia

02 – Puducherry, India

03 – Bansko, Bulgaria

04 – Chiang Mai, Thailandia

05 – Genova, Italia

06 – Pittsburgh, Stati Uniti

07 – Osaka, Giappone

08 – Curitiba, Brasile

09 – Palma, Spagna

10 – Edmonton, Canada

Le 10 regioni da non perdere

01 – South Carolina Lowcountry e costa della Georgia, Stati Uniti

02 – Terai, Nepal

03 – Chiriquí, Panamá

04 – Launceston e Tamar Valley, Australia

05 – Canton Vallese, Svizzera

06 – Giresun e Ordu, Turchia

07 – Baviera, Germania

08 – East Anglia, Inghilterra

09 – Jordan Trail, Giordania

10 – Mount Hood e Columbia River Gorge, Stati Uniti

Le 10 tendenze da non perdere

01 – Muoversi in treno

02 – Take it easy, le vacanze per staccare

03 – Viaggiare nei luoghi della storia della musica

04 – Birdwatching

05 – Tour dei Mercati

06 – Scoprire gli spettacoli drag più belli

07 – Scoprire parchi nazionali meno noti

08 – Viaggi enogastronomici

09 – Avventure nella natura, soprattutto per gli amanti degli alberi

10 – Paradisi di mare