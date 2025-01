video suggerito

Perché gennaio è il mese migliore per prenotare un viaggio e risparmiare: la spiegazione degli Early Birds Comprare i biglietti a gennaio è un ottimo modo per risparmiare e riuscire a prenotare in largo anticipo le vacanze estive: come funzionano gli early birds. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli appassionati di viaggi lo sanno da tempo: gennaio è il mese degli early birds. Quest'espressione, che viene dal proverbio inglese "The early bird catches the worm (l'uccello che arriva primo prende il verme)", corrisponde al nostro "chi prima arriva meglio alloggia" e in questo caso è più che mai appropriata. Prenotare hotel e voli aerei per i mesi estivi (e non solo)a gennaio è un ottimo modo per risparmiare e riuscire ad approfittare di offerte e scontistiche.

Già l'anno scorso era emerso come prenotare i voli a gennaio o febbraio fosse un ottimo modo per risparmiare, anche considerato il fisiologico abbassamento dei prezzi dopo gli aumenti di dicembre. Sono tante le compagnie aere che, proprio a gennaio, lanciano l'early bird sale, ovvero la vendita di biglietti a prezzo ridotto per date lontane nel tempo.

Le promozioni early birds, appunto, sono una serie di tariffe a prezzo ridotto che diversi hotel, agenzie di viaggi e compagnie aeree mettono sul mercato a gennaio, quando sono in molti a cercare un'offerta vantaggiosa per l'estate. L'obiettivo è ricompensare tutti quei turisti che cominciano a prenotare i viaggi con largo anticipo, soprattutto per un periodo in cui i biglietti sono particolarmente cari ovvero luglio e agosto.

Dall'altro lato le compagnie aree e gli operatori turistici incoraggiano i visitatori a prenotare a gennaio attraverso offerte come questa anche perché altrimenti si tratterebbe di un mese in cui la domanda è piuttosto in calo. Questa proposta, perfezionata a partire dagli anni Cinquanta, è un modo per le compagnie per vendere comunque biglietti in un mese piuttosto complicato e per i turisti di riuscire a risparmiare in vista delle vacanze estive.