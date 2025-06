video suggerito

Gli hotel a 5 stelle più economici al mondo costano poco più di cento euro a notte Volete organizzare una vacanza di lusso ma a prezzi stracciati? Ecco quali sono gli hotel a 5 stelle più economici al mondo.

A cura di Valeria Paglionico

The Palazzo at The Venetian, Las Vegas

Chi non ha mai sognato di organizzare una vacanza di lusso con pochissimi euro? Sebbene sembri un'utopia, in verità è molto più realizzabile di quanto si crede, è infatti possibile farlo spulciando con attenzione il web. Proprio di recente, ad esempio, il sito Hotels.com ha pubblicato la sua classifica degli hotel a cinque stelle con il miglior rapporto qualità-prezzo al mondo, dove ci si può godere ogni tipo di comfort spendendo cifre bassissime. Ce n'è per tutti i gusti, dal centro di Londra allo skyline di Bangkok, fino ad arrivare alla vida loca di Las Vegas: ecco quali sono le strutture a 5 stelle perfette anche per coloro che vogliono risparmiare.

Qual è l'hotel di lusso più economico al mondo

Ad aggiudicarsi il titolo di hotel a 5 stelle più economico al mondo è il Crowne Plaza Istanbul Ortakoy Bosphorus, nella capitale della Turchia, una struttura con vista sul Bosforo dove gli ospiti possono godersi le bellezze della città circondati dal lusso. Dotato di una spa privata, dà la possibilità di provare un tradizionale hammam turco, il tutto a poco più di 100 euro a notte per due persone.

Crowne Plaza Istanbul Ortakoy Bosphorus

A seguire nella classifica ci sono il The Standard a Bangkok, Thailandia, costruito all'interno di uno dei grattacieli più alti e panoramici della città, (prezzo poco più di 140 euro a notte per due persone), e il Sentinel Hotel di Portland, un palazzo di incredibile valore architettonico che fonde storia e lusso moderno (prezzo circa 145 euro a notte).

The Standard a Bangkok

Dove si trovano gli hotel a 5 stelle più economici al mondo

La lista continua con The Palazzo at The Venetian di Las Vegas, dove i turisti si trovano al centro dell'iconica Strip a poco più di 150 euro a notte, con il The Plaza Seoul in Corea del Sud con le sue camere dal design all'avanguardia e i suoi ristoranti raffinati (poco più di 157 euro a notte) e con Live Aqua Ciudad de Mexico Bosques de las Lomas, a Città del Messico, un sofisticato rifugio urbano con servizi personalizzati offerti a poco più di 170 euro a notte.

The Plaza Seoul

Insomma, le possibilità sono davvero moltissime per coloro che sono alla ricerca di un paradiso a 5 stelle in formato low-cost. In quanti si lasceranno ispirare da questa classifica per organizzare le loro prossime vacanze estive?

Live Aqua Ciudad de Mexico Bosques de las Lomas