Lusso accessibile, qual è la migliore destinazione al mondo

Le vacanze di lusso sono tra i trend più gettonati degli ultimi tempi, tanto che in alcuni casi si è disposti a risparmiare per un anno intero pur di organizzarle. Se, però, mete come le Mauritius o le Maldive possono risultare davvero troppo onerose, è preferibile optare per un rimedio super conveniente: località che propongono esperienze di lusso ma a prezzi decisamente accessibili. Ecco qual è la migliore location al mondo che riesce a bilanciare lusso e convenienza.

La meta turistica dove convivono lusso e risparmio

Spiagge paradisiache, mare turchese e tramonti da sogno: quando si pensa a cose simili, vengono subito in mente vacanze di lusso in resort da mille e una notte. La verità, però, è che esistono delle alternative super convenienti, dove lusso e risparmio convivono alla perfezione. Secondo un'analisi condotta dal marchio AbayaButh, la località migliore al mondo in fatto di lusso accessibile è l'Indonesia. Sono stati presi in considerazione prezzi dei voli, tariffe degli hotel a 5 stelle, disponibilità dei resort e delle ville private e qualità delle spa e i risultati sono stati chiari: tra le decine di location esaminate, le isole indonesiane sono risultate la scelta perfetta per una fuga esotica ma allo stesso tempo economica.

Quanto si spende per una vacanza in Indonesia

Quanto si spende per una vacanza paradisiaca in Indonesia? Per un volo a lungo raggio in classe economica premium nei mesi estivi si spende circa 1.200 euro, poi a tale cifra va aggiunto il costo dell'hotel, che in media viene a costare 400 euro a notte per due persone. Cosa viene offerto a questi prezzi? Si può scegliere tra 177 resort di lusso e 673 spa a 5 stelle, oltre che tra 538 alberghi con piscina privata. Per entrare nel paese, infine, bisogna essere in possesso del documento All Indonesia, ovvero una carta che può essere compilata gratuitamente online tre giorni prima dell'arrivo. I dati richiesti sono quelli anagrafici, le dichiarazioni sanitaria e il passaporto, nonché informazioni su viaggio, trasporto e alloggio. In quanti organizzeranno proprio qui la loro prossima vacanza?