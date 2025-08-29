Qual è l’isola tropicale che sembra le Maldive (ma è molto più economica)

L'estate 2025 volge al termine ma in moltissimi hanno ancora voglia di partire alla scoperta del mondo. Quale migliore occasione dei weekend di settembre per concedersi degli ultimi momenti di relax prima dell'inizio del freddo? Tutti coloro che non hanno alcuna intenzione di rinunciare al mare e alla tintarella saranno lieti di sapere che esiste una location tropicale unica nel suo genere che è stata spesso paragonata alle Maldive per i suoi panorami mozzafiato, le sue spiagge bianche e i suoi panorami mozzafiato. L'unico dettaglio che la differenzia dalle isole nell'Oceano Indiano? È molto più economica: ecco qual è e dove si trova.

Qual è la perla nascosta del sud-est asiatico

Chi non sogna di trascorrere qualche giorno di totale relax di fronte un mare azzurro e dei panorami da sogno? Non serve spendere cifre esorbitanti per farlo, basta semplicemente scegliere la location giusta. Un esempio? Questa isola nelle Filippine che è stata spesso paragonata alle Maldive. Si chiama Palawan e viene considerata la "perla nascosta" del sud-est asiatico, dove si possono trovare acque celesti, spiagge bianche e luoghi wild meravigliosi. Vanta una splendida barriera corallina, meta ambita per lo snorkeling e le immersioni, e due siti patrimonio dell'umanità UNESCO, ovvero Puerto Princesa, il fiume sotterraneo più lungo dell'Asia, e il Parco marino nazionale di Tubbataha Reef.

Palawan

Come raggiungere Palawan

Palawan sta diventando sempre più popolare tra i viaggiatori che cercano un'esperienza paradisiaca e il motivo è molto semplice: offre una combinazione unica di bellezza naturale, avventura e convenienza, proprio come succede sulle isole delle Maldive. A differenza di queste ultime, però, a contraddistinguerla sono i prezzi accessibili. In media, infatti, qui una notte in hotel può costare circa 50 euro a notte (contro i 300-400 euro delle Maldive). Come si raggiunge Palawan? È necessario prendere un volo da Manila a Puerto Princesa (impiega circa 2 ore) oppure si può optare per un viaggio in traghetto, che però dura circa 13 ore.