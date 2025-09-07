Le Maldive della Polonia, come raggiungere la location da sogno super economica

Sognate una vacanza alle Maldive ma, oltre a essere un luogo troppo distante, è anche troppo oneroso? Ecco qual è l’alternativa europea economica ma ugualmente meravigliosa.

L'estate 2025 volge al termine ma sono moltissimi coloro che, complici i vividi ricordi delle recenti fughe esotiche, hanno ancora voglia di viaggiare e ora sono alle prese con la prenotazione delle prossime vacanze. Quelli che non sono ancora stanchi di mare e tintarella saranno lieti di sapere che in Europa esiste un luogo da sogno che viene paragonato alle Maldive per la sua bellezza naturale e per le sue acque cristalline: ecco dove si trova e come lo si può raggiungere dall'Italia.

Dove si trovano le Maldive della Polonia

Sognate una vacanza alle Maldive ma, oltre a essere una meta troppo distante, risulta essere anche molto onerosa? Niente panico, esiste un'alternativa europea ugualmente meravigliosa. Si chiama Park Grodek, si trova in Polonia, per la precisione nella città di Jaworzno, e riesce a lasciare senza fiato per la sua bellezza. In passato era una vecchia cava di dolomiti ma, rimessa a nuovo dalle popolazioni locali, oggi è diventata un parco pittoresco dove poter organizzare una vacanza esotica. Si estende una una superficie di 60 ettari e vanta una vegetazione rigogliosa, dei panorami splendidi e delle acque cristalline suddivise in quattro bacini artificiali.

Come raggiungere dall'Italia Park Grodek

Secondo Travel And Tour World, Park Grodek può essere definita "le Maldive della Polonia", anche se c'è un piccolo "inconveniente". Nonostante l'aspetto invitante dei bacini idrici, per motivi di sicurezza è vietato nuotare tra le acque del luogo, vista l'instabilità del terreno sottostante (che in alcuni punti è molto profondo). In compenso, però, si può passeggiare sulla caratteristica passerella sul bacino idrico di Wydra, si può fare un giro in bici oppure ci si può sdraiare sull'erba, immergendo i piedi in acqua in alcuni punti indicati. L'ingresso è gratuito e i voli dall'Italia (diretti a Varsavia, Cracovia o Danzica) vengono offerti a prezzi molto convenienti. In quanti faranno un salto qui durante la loro prossima vacanza?