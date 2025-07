Dove andare se vuoi vedere le Maldive, ma rimanendo in Europa (e spendendo meno)

Formentera, Spagna

Le Maldive sono un luogo da sogno, la meta per antonomasia che fa pensare alle spiagge più belle del mondo, con sabbia bianca e acque cristalline. Non sono esattamente a portata di mano, però! Sicuramente vale la pena visitarle almeno una volta nella vita, ma non mancano altrettanto valide alternative, se si è in cerca di paradisi terrestri dove godersi il relax e la pace assoluti, ma un po' più facilmente raggiungibili e più economici. Uno, in particolare, è forse meno gettonato, ma decisamente non deludente per i vacanzieri, anche quelli più esigenti e con le più alte aspettative.

Dove sono le Maldive d'Europa

Maldive sì, ma in Europa. C'è un posto che attira forse meno turisti, ma che non ha nulla da invidiare alle famosissime isole coralline dell'Oceano Indiano. L'arcipelago con i suoi atolli è un vero e proprio paradiso terrestre, ma proprio a due passi dall'Italia esiste un'altra isola molto simile. C'è infatti una piccola isola delle Baleari, meno famosa della sua "sorella maggiore" che ricorda molto le Maldive, a detta di chi ormai frequenta il posto assiduamente e dei travel blogger.

Illetes, Formentera

È un'alternativa più facile da raggiungere, che richiede un viaggio meno lungo e meno costoso, dunque perfetta per vacanzieri con un basso budget alla ricerca di paesaggi da sogno, resort esclusivi, panorami mozzafiato, tanto verde, possibilità di escursioni, mare pulito affiancato da distese di sabbia finissima. L'isola in questione è la "sorella minore" di Ibiza: è Formentera, che offre le stesse acque blu trasparenti del paradiso nell'Oceano Indiano. Anche il clima è ottimale: una media di 26° a luglio e agosto.

Formentera

L'isola è lunga appena 19 km, vi regnano la pace e la tranquillità, dunque è adatta ai turisti che puntano soprattutto a rilassarsi e riposarsi, tra una passeggiata in spiaggia, un'immersione, una goduriosa cena a base di pesce fresco. Tra l'altro, qui i ristoranti hanno prezzi decisamente più bassi rispetto ai ristoranti maldiviani, dove i turisti pagano un sovrapprezzo per i costi di importazione su ciò che viene servito loro, che mangiano e bevono. A proposito invece di immersioni: i subacquei più appassionati ed esperti possono esplorare il Don Pedro, uno dei relitti più famosi al mondo.

Es calo d’es mort a Formentera

Le spiagge che possono tranquillamente competere con quelle delle Maldive sono due. Sicuramente in lista c'è Playa de Ses Illetes, la più famosa di Formentera, al vincitrice del premio Travellers Choice Best of the Best. A questa si aggiunge Platja de Migjorn, la più lunga dell'isola con i suoi 5 km. Per arrivare sul posto, ci sono voli diretti messi a disposizione dalle principali compagnie anche low cost che arrivano fino a Ibiza; da lì si procede in traghetto, per un tragitto di circa 30 minuti. Ed è fatta. "Le spiagge cristalline di Formentera, a 30 minuti di traghetto da Ibiza, sono dotate di un'acqua così blu che potrebbe facilmente ingannare la gente, facendole pensare che potrebbe trattarsi di una proposta maldiviana" scrive la giornalista esperta di viaggi Joanna Tweedy.