Qual è l'isola spagnola che sembra Ibiza (ma meno affollata) Siete alla ricerca di un'alternativa meno affollata e più economica di Ibiza? Ecco qual è l'isola spagnola che dovreste visitare.

A cura di Valeria Paglionico

La Spagna continua a essere una delle mete più gettonate dell'estate anche in questo 2025. Spiagge incontaminate, vida loca e spettacolari luoghi storici, sono molti i luoghi in cui ci si può godere una vacanza all'insegna del relax e del divertimento. Ibiza, in particolare, rimane la scelta ideale per coloro che sono alla ricerca sia di feste folli che di spiagge incontaminate dove tutto è rimasto "wild". L'unico piccoli "inconveniente" dell'isola delle Baleari? Non è propriamente economica. La cosa che in pochi sanno, però, è che esiste un'alternativa low-cost ugualmente meravigliosa: ecco qual è.

L'alternativa "rilassante" a Ibiza

Ogni anno Ibiza viene invasa da milioni di turisti che desiderano una vacanza fatta di aperitivi che si prolungano fino all'alba e spiagge incontaminate, peccato solo che negli ultimi anni i prezzi proposti sull'isola sia aumentati in modo evidente. Coloro che intendono trovare un'alternativa decisamente più economica possono puntare su un'altra isola delle Baleari: Formentera. Lunga 20 km e larga 2 km, viene descritta come un "luogo di fuga meravigliosamente puro, dove potersi allontanare da tutto, dove la vita è lenta e le giornate si trascorrono su alcune delle spiagge più belle d'Europa". Certo, non propone la stessa vita mondana di Ibiza, ma tra le sue stradine e i suoi locali iconici ci si può ugualmente divertire.

Formentera

Cosa visitare a Formentera

La spiaggia più famosa dell'isola, quella da visitare assolutamente durante un viaggio estivo, è Playa de Ses Illetes, una sorta di paradiso caraibico nel Mediterraneo fatto di acque cristalline turchesi e sabbia bianca e finissima. In alternativa si può optare per Platja de Migjorn, che con i suoi 5 km è la spiaggia più lunga di Formentera. In serata, invece, si può fare un giretto al Sant Francesc, una chiesa total white che in estate ospita un mercato artigianale dove assaggiare le prelibatezze locali, oppure prenotare un tavolo in uno degli iconici ristoranti con vista. Come raggiungere Formentera? Dall'Italia bisogna partire alla volta di Ibiza, dove almeno ogni ora partono dei traghetti che portano all'isola in circa 30 minuti.

La chiesa di Sant Francesc