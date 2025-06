video suggerito

Come raggiungere Ibiza senza aereo: da dove partono le navi e in quanto tempo si arriva Per quanto l'aereo rappresenti il mezzo di trasporto più comodo e veloce per approdare sull'isola, Ibizia può essere raggiunta dall'Italia anche via mare, passando per la Spagna. Ecco tutte le alternative, i porti di partenza, i tempi e i costi del viaggio. Attenzione però: da quest'anno sull'isola scatta il numero chiuso per i veicoli non residenti.

Con le sue spiagge incantevoli, il mare cristallino e una movida tra le più famose al mondo, Ibiza è una delle mete più desiderate dell’estate e ogni anno richiama milioni di turisti da tutta Europa. L’Italia non fa eccezione – anzi, sono proprio gli italiani tra i più assidui frequentatori dell'isola – e dal nostro Paese decollano ogni giorno voli diretti dagli aeroporti di Roma, Milano, Bari, Bologna, Napoli, Pisa, Torino, Venezia e Verona. Tuttavia, per chi ha paura dell'aereo, chi vuole spostarsi con il proprio veicolo (auto, moto o camper), chi necessita di trasportare molti bagagli o, più semplicemente, desidera ridurre almeno un po' l’impatto ambientale del proprio viaggio, esiste una valida alternativa all’aereo: raggiungere Ibiza via mare.

Come arrivare a Ibiza dall’Italia con la nave

Dall’Italia non esistono traghetti diretti per Ibiza, ma l’isola è comunque raggiungibile via mare combinando treno o auto e traghetto, passando per la Spagna. I principali porti italiani collegati con la penisola iberica sono Genova, Livorno e Civitavecchia, da cui partono le navi dirette a Barcellona, punto di partenza privilegiato per proseguire verso Ibiza. Valencia rappresenta un’alternativa, ma al momento non è servita da collegamenti marittimi diretti dall’Italia. Le traversate dall’Italia a Barcellona durano in media tra le 20 e le 24 ore, e i prezzi variano dagli 80 euro per un passaggio ponte fino a oltre 400 euro, a seconda della stagione, del tipo di sistemazione scelta (cabina o poltrona) e dell’eventuale imbarco di un'auto.

Per arrivare a Ibiza via nave dall'Italia è necessario uno scalo a Barcellona.

Una volta giunti a Barcellona, si può proseguire via nave verso Ibiza. Le partenze da Barcellona verso Ibiza sono quotidiane, con tempi di percorrenza che variano tra le otto e le nove ore a seconda della compagnia e dell’orario. L’arrivo è previsto al porto di Ibiza città o, in alcuni casi, a quello di Sant Antoni de Portmany.

Come arrivare a Ibiza da Maiorca o Formentera

Ibiza è facilmente raggiungibile anche da altre isole delle Baleari. Da Palma di Maiorca, il collegamento marittimo è frequente e affidabile: i traghetti impiegano circa due ore per arrivare a Ibiza, con numerose partenze giornaliere durante l’estate e biglietti i cui prezzi vanno dai 100 ai 150 euro in base alla stagione. Da Formentera, invece, la tratta è ancora più breve e rapida: il tragitto in traghetto dura in media 30 minuti e i collegamenti sono continui, spesso con una corsa ogni mezz’ora dalle sei del mattino fino a mezzanotte. Essendo una traversata più breve, i costi del biglietto sono contenuti e per la sola andata c'è anche la possibilità di non andare oltre ai 30/35 euro. Questo rende possibile anche una semplice gita giornaliera spostandosi tra le due isole per variare le spiagge da visitare o i locali in cui ballare e divertirsi.

Cala d'Hort, Ibiza

Attenzione alla nuova regola

Chi sceglie di raggiungere Ibiza in traghetto portando con sé la propria auto dovrà però fare i conti con una nuova restrizione introdotta proprio quest'anno per contenere l’overtourism che negli ultimi anni ha messo in pericolo l'equilibrio ambientale e sociale dell'isola. Dal primo giugno al 30 settembre 2025, l’accesso all’isola sarà consentito solo a un numero limitato di veicoli non residenti: 20.168 in totale, di cui 16.000 a noleggio e 4.108 di proprietà dei turisti. Per imbarcare la propria auto sarà quindi necessario prenotare per tempo e ottenere un permesso, disponibile online al costo simbolico di 1,84 euro. Nessuna limitazione, invece, per chi viaggia in moto, mentre i possessori di roulotte dovranno dimostrare di avere una prenotazione in campeggio per poter sbarcare.