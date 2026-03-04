Palma di Maiorca blocca le navi da crociera: è per contrastare l’overtourism nei mesi estivi

Palma di Maiorca ha deciso di attuare dei provvedimenti drastici per contrastare l’overtourism: ecco i nuovi limiti imposti alle navi da crociera che fanno tappa sull’isola.

L'overtourism è un fenomeno sempre più diffuso nelle mete turistiche popolari e giorno dopo giorno diventa sempre più fastidioso sia per i viaggiatori che per i residenti. Se da un lato i turisti si ritrovano a dover affrontare folla e file infinite per qualsiasi attività, dall'altro i residenti devono stravolgere la loro normale quotidianità pur di evitare la miriade di viaggiatori letteralmente impazziti. Palma di Maiorca, la nota isola delle Baleari, ha deciso di ribellarsi: ecco qual è il provvedimento drastico che metterà in atto a partire dall'estate 2027.

Quanti passeggeri delle crociere potranno accedere a Maiorca

Con l'avvicinarsi dell'estate Palma di Maiorca comincia a riempirsi di turisti alla ricerca di divertimento, spiagge paradisiache e panorami da sogno ma presto probabilmente le cose cambieranno? Il governo delle Baleari e il Comune locale hanno stipulato un accordo con le 20 compagnie da crociera che fanno tappa sull'isola: dal 2027 al 2029 verranno imposti dei nuovi limiti durante i mesi estivi. Per essere precisi, tra giugno e settembre ogni giorno potranno accedere all'isola solo 7.500 passeggeri provenienti dalle crociere (questo limite è stato drasticamente ridotto rispetto agli 8.500 visitatori degli scorsi anni). Nel resto dell'anno, però, il limite rimarrà a 8.500 turisti giornalieri.

Quanti turisti arrivano a Maiorca sulle navi da crociera

L'obiettivo di questo provvedimento è proteggere la città e il suo centro storico, che ogni anno vengono prese d'assalto da milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo (solo una nave da crociera, ad esempio, può portare sull'isola 5.000 passeggeri al giorno). La battaglia all'overtourism è nata dopo i numerosi problemi provocati dal sovraffollamento turistico, dalle folle eccessive tra le strade del centro all'aumento vertiginoso del prezzo degli affitti. Certo, limitare l'ingresso dei viaggiatori delle crociere non risolverà la situazione da un giorno all'altro, ma è chiaro che si tratta di un primo e importante passo per dire addio al turismo di massa.