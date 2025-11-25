stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Perché le Isole Canarie sono nella lista di paesi “da non visitare” nel 2026

Le Isole Canarie sono state inserite nella “No List” del 2026, ovvero nella lista dei paesi da non visitare nel prossimo anno. Per quale motivo sono una meta sconsigliata?
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il 2025 volge al termine ma, come da tradizione, è proprio questo il momento in cui vengono definiti i trend del prossimo anno. Certo, si tratta solo di previsioni, ma è chiaro che vengono fatte in base a precisi studi e analisi. Nel settore travel, ad esempio, è stata stilata da Fodor la "No List" del 2026, ovvero una sorta di "guida turistica" che indica quali sono i paesi assolutamente sconsigliati. L'obiettivo non è quello di boicottare il turismo o di vietare alcuni luoghi ma semplicemente di evidenziare le destinazioni in cui l'overtourism sta esercitando una pressione insostenibile. La meta che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in classifica? Le isole Canarie.

Le manifestazioni contro il boom turistico alle Canarie

Le Isole Canarie, da Tenerife a Fuerteventura, offrono temperature da sogno, vida loca e panorami da cartolina ed è per questo che sono la meta ideale da visitare sia in estate che in inverno. L'unico piccolo inconveniente è che sono diventate vittima di overtourism. Solo nella prima metà del 2025, infatti, l'arcipelago ha contato 7,8 milioni di visitatori, registrando un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Cosa significa per i residenti? Impennata dei prezzi, aumenti spropositati degli affitti e pressione ambientale alle stelle. È chiaro, dunque, che la loro "normale" quotidianità risulta fortemente minacciata, tanto da averli spinti a organizzare manifestazioni e proteste al motto di "Canarias tiene un límite" ("Le Canarie hanno un limite").

"Stiamo perdendo identità e cultura"

Il sovraffollamento turistico è un problema che si riscontra in molti paesi dell'Europa meridionale, dalla Spagna al Portogallo, fino ad arrivare all'Italia, ma nelle Isole Canarie sta diventando insostenibile (ed è per questo che l'arcipelago è stato inserito nella No List del 2026). Certo, il turismo continua a essere una fonte di sostentamento per molti residenti, ma per tutti coloro che non lavorano nel settore travel sta cominciando a essere solo un peso e un limite. Il movimento ATAN Canarie ha spiegato: "Stiamo perdendo la nostra identità, la nostra cultura e, in definitiva, il nostro diritto a esistere come comunità. Il turismo è diventato illimitato, orientato alla massa e in gran parte low-cost, un turismo di massa che non viene per scoprire veramente le isole, ma per consumare un finto scenario". Cosa si può fare per risolvere la situazione? Semplicemente scegliere un'altra meta per le proprie vacanze.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
PSICOLOGIA
La società vuole che la donna rimanga vittima
Violenza sulle donne, i traumi influenzano la mente anche dopo anni
Violenza sulle donne, i traumi influenzano la mente anche dopo anni
Perché trattiamo male le persone che amiamo, lo psicologo "Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili"
Perché trattiamo male le persone che amiamo, lo psicologo "Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili"
Gli 8 fenomeni più strani che succedono mentre dormiamo
Gli 8 fenomeni più strani che succedono mentre dormiamo
L'intuito femminile esiste davvero, ecco come usarlo a proprio vantaggio
L'intuito femminile esiste davvero, ecco come usarlo a proprio vantaggio
Quando chi ami diventa un estraneo, dentro la mente della sindrome di Capgras
Quando chi ami diventa un estraneo, dentro la mente della sindrome di Capgras
Possiamo avere paura della paura? "La paura è una reazione, il coraggio una decisione"
"Fare l'albero di Natale a novembre fa bene, ma attenti al senso di fastidio"
La procrastinazione della buonanotte, ritardare il sonno per avere più tempo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views