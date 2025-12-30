stile e Trend
Qual è l’isola spagnola “segreta” perfetta per le fughe invernali

Volete organizzare una vacanza al caldo in pieno inverno ma evitando le folle eccessive di turisti? Questa isola spagnola “segreta” fa al caso vostro: ecco qual è e dove si trova.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

L'inverno è ormai arrivato e con lui anche le temperature gelide che costringono tutti a indossare maglioni e bomber imbottiti. Sebbene le vacanze in montagna siano da sempre super gettonate in questo periodo dell'anno, da tempo a essere incredibilmente richieste sono anche le "fughe al caldo", dove potersi godere l'estate in anticipo tra mare, spiagge e tintarella. Le Isole Canarie, in particolare, sono tra le mete preferite da chi è alla ricerca del sole in inverno ma di recente sono state travolte dall'overtourism. Cosa significa nella pratica? Che sono state invase da folle eccessive e che hanno visto i prezzi aumentare in modo spropositato. Esiste, però, un'alternativa "segreta" che si rivelerà perfetta per coloro che sono alla ricerca di totale relax.

L'alternativa economica e meno affollata a Tenerife

Le Isole Canarie sono troppo affollate per una vacanza al mare in pieno inverno? Niente panico, esiste un'isola spagnola "segreta" perfetta per coloro che vogliono organizzare una fuga al sole ma nel più totale relax. Si chiama El Hierro e, soprannominata Isla del Meridiano, si trova nell'Oceano Atlantico, lontana dalle coste africane. È la più piccola e la più sud-occidentale di tutto l'arcipelago delle Isole Canarie ed è contraddistinta da spiagge paradisiache, villaggi incantevoli e cibo eccellente, il tutto senza prezzi esorbitanti e folle di turisti impazziti. La sua peculiarità? Quando nel resto d'Europa è pieno inverno, qui si registrano circa 20 gradi.

El Hierro
El Hierro

Come si raggiunge El Hierro

El Hierro viene considerata la meta perfetta per una fuga invernale ma al momento è ancora molto sottovalutata. Qui si possono trovare distese di spiagge tranquille e silenziose, calette nascoste ma anche percorsi di trekking spettacolari, dove ci si ritrova ad ammirare meravigliose montagne e incredibili bellezze naturali. Il dettaglio da non sottovalutare? È incredibilmente economica, basti pensare al fatto che in media una pinta di birra viene venduta a 1,5 euro. Come se non bastasse, è sulla buona strada per diventare completamente autosufficiente dal punto di vista energetico grazie alle energie pulite e rinnovabili. Come si può raggiungere l'isola? Basta prendere un volo per Tenerife e poi imbarcarsi a bordo di un traghetto che porta diretto a El Hierro con un biglietto di 13 euro.

El Hierro
El Hierro
Viaggi
Immagine
