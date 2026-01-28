Perché visitare l’Andalusia fuori stagione è il trend di viaggio da seguire

Avete sempre creduto che l’Andalusia fosse una meta esclusivamente estiva? Vi sbagliavate: ecco per quale motivo andrebbe visitata in inverno.

Avete sempre pensato che le vacanze invernali andassero fatte in montagna o in località super esotiche oltreoceano? Vi sbagliavate, la verità è che esistono moltissime mete in giro per l'Europa che risultano perfette per essere visitate quando le temperature sono basse. Tra queste c'è l'Andalusia, l'iconica regione della Spagna meridionale che di solito viene scelta dai turisti internazionali in estate. Per quale motivo, però, è l'ideale per un incantevole e sorprendente fuga invernale?

L'Andalusia è la meta da visitare in inverno

Mattinate pigre in piazze fiorite, spettacolari percorsi tra strade montanare disabitate e tramonti che dipingono interi villaggi di sfumature dorate: questa è l'Andalusia più autentica (e amata dai locali). La cosa che in pochi sanno è che anche i turisti possono godersela, basta organizzare un viaggio in pieno inverno e non in estate, quando i luoghi iconici della regione diventano vittima di overtourism. Innanzitutto è facilissimo trovare voli a prezzi stracciati diretti a Malaga, Siviglia o Granada, poi anche gli alloggi vengono proposti a cifre bassissime, soprattutto se si sceglie qualche località meno conosciuta.

Cosa visitare in Andalusia in inverno

Tra i luoghi da visitare assolutamente ci sono Puente Nuevo di Ronda, un enorme ponte di pietra che attraversa la gola di El Tajo, ma anche Pueblos Blancos, i pittoreschi villaggi bianchi disseminati sulle aspre montagne di Cadice e Malaga. Da non perdere, Vejer de la Frontera, nota per le sue porte berbere del X secolo, la sua fontana colorata, le bouganville rosa e gli eleganti ristoranti con terrazza. Grazalema, invece, è l'ideale per escursionisti, amanti del cibo e chiunque voglia staccare davvero la spina dalla normale quotidianità. Durante un viaggio in Andalusia non può mancare un salto a Siviglia, dove spesso vengono organizzati festival unici nel loro genere, a Malaga, la città natale di Picasso, e a Granada col suo stile arabo. In quanti organizzeranno proprio qui il loro prossimo viaggio invernale?