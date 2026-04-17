Melissa Satta prova la cuffia termica per capelli: a cosa serve il trattamento col vapore

Melissa Satta ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha provato un trattamento al vapore con tanto di cuffia termica. A cosa serve e quali sono gli effetti?

Melissa Satta ha compiuto 40 anni qualche mese fa ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Come ha fatto a mantenere intatto il suo fascino da quando era una velina a oggi? Si prende regolarmente cura della sua estetica, provando trattamenti e prodotti d'avanguardia. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita al suo parrucchiere di fiducia e si è immortalata con una originale cuffia termica che emana vapore sulla testa, a cosa serve e per quale motivo tutti dovrebbero farla se vogliono sfoggiare una chioma impeccabile?

Melissa Satta prova la cuffia termica

L'avevamo lasciata alle prese con i festeggiamenti per i 12 anni di Maddox, ora ritroviamo Melissa Satta dal parrucchiere a prendersi cura della sua chioma. Ha documentato la sua esperienza in uno dei saloni milanesi di Aldo Coppola, realizzando un video selfie mentre era alla postazione lavaggio.

Melissa Satta con la cuffia termica

La cosa particolare è che non si è limitata a fare lo shampoo e a dare una spuntatina alle lunghezza, si è immortalata con indosso una cuffia di plastica grigia. Quest'ultima era collegata a un macchinario che, una volta attivato, ha cominciato a far uscire del vapore dal copricapo. Colpita dall'effetto "futuristico", l'ex velina ha commentato la scena con la didascalia "Cosa sta succedendo?" e in sottofondo la colonna sonora inquietante di X-Files.

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Il trattamento al vapore

Quali sono gli effetti del trattamento a vapore sui capelli

Il dispositivo provato da Melissa Satta si chiama cuffia termina e viene utilizzata sempre più spesso nei trattamenti di bellezza d'avanguardia per capelli, tanto che sui social è virale da diverso tempo. Solitamente la cuffia viene applicata dopo la shampoo, quando i capelli sono ancora umidi e trattati con un prodotto specifico. A cosa serve? Il calore prodotto dal vapore acqueo, apre le cuticole e fa penetrare in profondità il balsamo, la maschera o il trattamento scelto. In questo modo i principi attivi agiscono direttamente sul follicolo pilifero, massimizzando l'efficacia dei prodotti. I risultati sarebbero incredibili: il trattamento al vapore migliorerebbe l'idratazione della chioma, ristrutturando le ciocche danneggiate in pochi minuti.