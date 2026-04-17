Melissa Satta prova la cuffia termica per capelli: a cosa serve il trattamento col vapore
Melissa Satta ha compiuto 40 anni qualche mese fa ma, nonostante ciò, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Come ha fatto a mantenere intatto il suo fascino da quando era una velina a oggi? Si prende regolarmente cura della sua estetica, provando trattamenti e prodotti d'avanguardia. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita al suo parrucchiere di fiducia e si è immortalata con una originale cuffia termica che emana vapore sulla testa, a cosa serve e per quale motivo tutti dovrebbero farla se vogliono sfoggiare una chioma impeccabile?
Melissa Satta prova la cuffia termica
L'avevamo lasciata alle prese con i festeggiamenti per i 12 anni di Maddox, ora ritroviamo Melissa Satta dal parrucchiere a prendersi cura della sua chioma. Ha documentato la sua esperienza in uno dei saloni milanesi di Aldo Coppola, realizzando un video selfie mentre era alla postazione lavaggio.
La cosa particolare è che non si è limitata a fare lo shampoo e a dare una spuntatina alle lunghezza, si è immortalata con indosso una cuffia di plastica grigia. Quest'ultima era collegata a un macchinario che, una volta attivato, ha cominciato a far uscire del vapore dal copricapo. Colpita dall'effetto "futuristico", l'ex velina ha commentato la scena con la didascalia "Cosa sta succedendo?" e in sottofondo la colonna sonora inquietante di X-Files.
Quali sono gli effetti del trattamento a vapore sui capelli
Il dispositivo provato da Melissa Satta si chiama cuffia termina e viene utilizzata sempre più spesso nei trattamenti di bellezza d'avanguardia per capelli, tanto che sui social è virale da diverso tempo. Solitamente la cuffia viene applicata dopo la shampoo, quando i capelli sono ancora umidi e trattati con un prodotto specifico. A cosa serve? Il calore prodotto dal vapore acqueo, apre le cuticole e fa penetrare in profondità il balsamo, la maschera o il trattamento scelto. In questo modo i principi attivi agiscono direttamente sul follicolo pilifero, massimizzando l'efficacia dei prodotti. I risultati sarebbero incredibili: il trattamento al vapore migliorerebbe l'idratazione della chioma, ristrutturando le ciocche danneggiate in pochi minuti.