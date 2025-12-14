Le mete sciistiche migliori per evitare la folla durante le vacanze invernali

L'inverno si avvicina e sono in moltissimi coloro che già stanno pianificando le loro vacanze in montagna tra rifugi, piste da sci e funivie. A dispetto di quanto si possa pensare, le mete alpine e montanare da qualche anno sono super gettonate, tanto da essere vittime di overtourism, cosa che costringe ad affrontare file e folle eccessive per praticare qualsiasi attività. Esistono però dei luoghi meravigliosi che sono ancora (quasi) sconosciuti: qui l'aria è frizzante, la neve farinosa, il sole brillante e l'atmosfera intima. Ecco quali sono le location non troppo affollate dove organizzare una vacanza invernale.

Dalla Valle d'Aosta all'Austria

Stando ai dati raccolti dagli esperti di OnTheSnow, coloro che vanno alla ricerca di tranquillità durante la loro prossima vacanza in montagna dovrebbero puntare su una di queste mete. La prima è la stazione sciistica del Monterosa, in Valle d'Aosta, nota per la sua neve farinosa e per i suoi meravigliosi percorsi fuori pista. Conta 18 piste e 10 impianti di risalita e durante la settimana è sempre un luogo piuttosto tranquillo.

Monterosa

In alternativa si può volare in Austria, per la precisione a Krippenstein, a 1.972 metri sulla catena montuosa del Dachstein. Si tratta di un vero e proprio paradiso innevato dove si può sciare, ciaspolare e fare parapendio, il tutto senza dover combattere contro la folla. Sempre in Austria c'è anche Leogang, dove si può visitare lo Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn e godersi un'infinità di piste.

Leggi anche Le 7 mete più belle sulla neve per chi vuole vivere la montagna senza sciare

Krippenstein

Vacanze invernali in Francia o in Georgia

In Francia bisogna fare un salto a Pra Loup, bel lontano dai resort di lusso, ma luogo capace di offrire un'esperienza alpina tranquilla e rilassante, mentre in Svizzera si dovrebbe fare visita a Melchsee-Frutt, un comprensorio sciistico quasi del tutto sconosciuto dai turisti stranieri.

Melchsee–Frutt

Chi vuole rimanere in Italia può puntare su Cortina d'Ampezzo: nonostante sia rinomatissima, è una località di lusso, quindi i suoi prezzi da capogiro la rendono poco frequentata da un pubblico "pop". Una località montanara fuori dal comune? Gudauri, Georgia, che offre 80 km di piste adatte a tutti i livelli di abilità e meravigliosi panorami sulle montagne del Grande Causaso.