Le migliori destinazioni sciistiche del mondo, BBC premia l’Italia: dove sono le piste più belle

BBC ha stilato l’elenco dei sei posti migliori dove sciare nel 2026: in lista c’è anche l’Italia con le sue piste.

Sciatore in pista a Cortina

BBC ha individuato sei aree sciistiche di tendenza per il 2026, le destinazioni migliori se si cercano esperienze di alto livello e piste che offrano un'esperienza completa agli appassionasti. Un occhio particolare è stato dato all'affidabilità e alla sicurezza, che restano due priorità assolute, da affiancare anche a efficienti impianti di risalita, a nevicate favorevoli, a prezzi ragionevoli, a rilassanti après ski. Insomma, sono tanti i fattori da tenere in considerazione.

L'Italia si è guadagnata un posto in elenco, ma pur possedendo impianti da tempo molto noti, ultimamente la fama delle nostre piste è cresciuta. Il merito è delle Olimpiadi invernali. La prossima edizione, quella del 2026, si svolgerà infatti proprio nel nostro Paese e questo ha fatto sì che le ricerche aumentassero. I Giochi coinvolgeranno Milano e Cortina d'Ampezzo a distanza di 20 anni dall'ultima edizione italiana, svolta a Torino nel 2006. Proprio a Cortina si sono svolti anche i Giochi del 1944 e del 1956.

La BBC nella sua lista ha messo proprio le Dolomiti, famose sia come destinazione sciistica, ma note anche per le loro spettacolari vette calcaree e i perfetti tramonti rosa. Ha segnalato proprio Cortina d'Ampezzo. Tra i luoghi consigliati, anche la più accessibile Alta Badia, 50 minuti a ovest di Cortina, con i suoi pittoreschi villaggi come Corvara e i suoi 130 km di piste da sci.

Dolomiti

Uscendo dai confini nazionali, BBC segnala Big Sky in Montana, che da meta di culto poco conosciuta si è velocemente tramutata in una delle località sciistiche più gettonate degli Stati Uniti, benché ancora non eccessivamente affollata. Tanti investimenti sono stati fatti dal punto di vista delle infrastrutture, tra impianti di risalita, hotel e ristoranti, che però non l'hanno snaturata, lasciandolo un posto tranquillo e rilassante. È un paradiso per gli sciatori, ma anche per chi ama la montagna sotto altri punti di vista: si possono fare ciaspolate nello Yellowstone, ci si può dedicare ad avventure a cavallo e poi c'è la movida dell'après ski, tra rifugi e bar.

Spostiamoci poi nel Canada, dove la BBC consiglia Banff, nel cuore delle Montagne Rocciose. È tradizionalmente considerata una meta turistica estiva dove fare escursioni all'aperto, ma la recente inaugurazione del Richardson's Ridge del Lake Louise Ski Resort è destinata a cambiare le cose: 81 ettari di piste per principianti e sciatori più esperti.

Cresce l'interesse per lo sci in Giappone. Niseko, una città nella regione dell'Hokkaido, è nota per le sue nevicate abbondanti, la sua neve soffice che ha attirato oltre 11 milioni di visitatori: è stata una stagione da record l'ultima. Ma a questa si affianca la meno nota Furano, che vanta una stazione sciistica con 28 piste situata a circa due ore a est di Sapporo. La sua stagione è iniziata con ben 190 cm di neve al 15 dicembre 2025.

Meribel

Tornando in Europa, la BBC si è soffermata su una perla francese: è Méribel che ha superato località più famose delle Alpi francesi come Chamonix, Val d'Isère e Courchevel. Questa pittoresca località sciistica offre accesso a 600 km di piste e a vivaci esperienze après ski, con splendide viste sulla valle di Les Allues. Infine, nella selezione di BBC c'è Queenstown in Nuova Zelanda, sede di una delle stagioni sportive invernali più lunghe al mondo: dura cinque mesi, da giugno a ottobre.