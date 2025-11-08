Dove trovare la neve più soffice al mondo dell’inverno 2025: la risposta degli scienziati

Lech, Austria

Gli amanti delle vacanze in montagna sanno bene che le condizioni climatiche possono giocare brutti scherzi. A volte, infatti, ci si ritrova a dover fronteggiare un caldo "fuori stagione" che non fa altro che sciogliere ghiacciai e neve, rendendo impossibile darsi agli sci o allo snowboard. Non sorprende, dunque, che, come dimostrato dai dati di Inghams Ski, da dicembre ad aprile si moltiplichino le ricerche online a tema "neve farinosa". Ecco, dunque, qual è il luogo in cui quest'anno si troverà la neve più morbida dell'anno (almeno secondo gli scienziati).

La destinazione migliore al mondo per una vacanza in montagna nel 2025

Jim NR Dale, ex meteorologo della Royal Navy e fondatore dei British Weather Services, ha collaborato con una nota compagnia sciistica britannica per capire qual è il luogo dove in questo 2025 si troverà la neve migliore, ovvero morbida e farinosa.

Westendorf

I fattori presi in considerazione sono 6: temperatura superficiale, livelli di nevicata, umidità relativa, temperatura dell'aria, velocità del vento e altitudine. I risultati raggiunti sono stati chiari: Westendorf, in Austria, si è aggiudicata il primato con un punteggio di 84,8 su 100, conquistando il titolo di migliore destinazione al mondo per le vacanze in montagna per l'inverno 2025.

Leggi anche Quale sarà la meta natalizia più popolare del 2025

Ortisei

Le mete italiane con la neve più soffice dell'anno

Al secondo e al terzo posto della lista ci sono due nomi italiani particolarmente amati dagli amanti della neve: Ortisei nel comprensorio sciistico delle Dolomiti e Gressoney, in Valle d'Aosta. In entrambi i casi gli sciatori possono approfittare della meravigliosa neve farinosa per godersi le numerose piste, il tutto circondati dagli splendidi panorami alpini.

Monterosa

A chiudere la top 5 ci sono Lech in Austria e a Soldeu in Andorra. Melvin Westlake, responsabile dei prodotti invernali presso Inghams Ski, ha spiegato: "A differenza della neve "preparata" o compatta, la neve farinosa è leggera, asciutta, soffice e per lo più intatta, il che significa che quando ci si scia o si fa snowboard, ci si sente come se si stesse galleggiando". In quanti si lasceranno ispirare da questa classifica per le loro vacanze invernali in montagna?