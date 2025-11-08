stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Dove trovare la neve più soffice al mondo dell’inverno 2025: la risposta degli scienziati

State organizzando una vacanza in montagna per il prossimo inverno? Ecco quali sono le mete sciistiche con la neve più morbida del 2025.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Lech, Austria
Lech, Austria

Gli amanti delle vacanze in montagna sanno bene che le condizioni climatiche possono giocare brutti scherzi. A volte, infatti, ci si ritrova a dover fronteggiare un caldo "fuori stagione" che non fa altro che sciogliere ghiacciai e neve, rendendo impossibile darsi agli sci o allo snowboard. Non sorprende, dunque, che, come dimostrato dai dati di Inghams Ski, da dicembre ad aprile si moltiplichino le ricerche online a tema "neve farinosa". Ecco, dunque, qual è il luogo in cui quest'anno si troverà la neve più morbida dell'anno (almeno secondo gli scienziati).

La destinazione migliore al mondo per una vacanza in montagna nel 2025

Jim NR Dale, ex meteorologo della Royal Navy e fondatore dei British Weather Services, ha collaborato con una nota compagnia sciistica britannica per capire qual è il luogo dove in questo 2025 si troverà la neve migliore, ovvero morbida e farinosa.

Westendorf
Westendorf

I fattori presi in considerazione sono 6: temperatura superficiale, livelli di nevicata, umidità relativa, temperatura dell'aria, velocità del vento e altitudine. I risultati raggiunti sono stati chiari: Westendorf, in Austria, si è aggiudicata il primato con un punteggio di 84,8 su 100, conquistando il titolo di migliore destinazione al mondo per le vacanze in montagna per l'inverno 2025.

Leggi anche
Quale sarà la meta natalizia più popolare del 2025
Ortisei
Ortisei

Le mete italiane con la neve più soffice dell'anno

Al secondo e al terzo posto della lista ci sono due nomi italiani particolarmente amati dagli amanti della neve: Ortisei nel comprensorio sciistico delle Dolomiti e Gressoney, in Valle d'Aosta. In entrambi i casi gli sciatori possono approfittare della meravigliosa neve farinosa per godersi le numerose piste, il tutto circondati dagli splendidi panorami alpini.

Monterosa
Monterosa

A chiudere la top 5 ci sono Lech in Austria e a Soldeu in Andorra. Melvin Westlake, responsabile dei prodotti invernali presso Inghams Ski, ha spiegato: "A differenza della neve "preparata" o compatta, la neve farinosa è leggera, asciutta, soffice e per lo più intatta, il che significa che quando ci si scia o si fa snowboard, ci si sente come se si stesse galleggiando". In quanti si lasceranno ispirare da questa classifica per le loro vacanze invernali in montagna?

Andorra
Andorra
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Timothée Chalamet in copertina su Vogue
Olivier Rousteing non è più lo stilista di Balmain: l'addio alla Maison dopo 14 anni
Olivier Rousteing non è più lo stilista di Balmain: l'addio alla Maison dopo 14 anni
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
CFDA Fashion Awards 2025: Ralph Lauren e Thom Browne sono i migliori stilisti dell'anno
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Perché tutti parlano della spilla di Prada che costa 600 euro
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
Moda e arte giapponese: i personaggi kawaii si impossessano delle borse Louis Vuitton
L'operazione nostalgia di Victoria's Secret, che tiene le super modelle in prima fila e le curvy di facciata Giusy Dente
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne malate"
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views